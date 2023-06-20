«Пирожок ни с чем»: Лоза ответил Милохину, мечтающему вернуться в Россию

Популярный блогер Даня Милохин, который последнее время периодически жаловался на свое безденежье за границей, все еще надеется вернуться в Москву. Об этом тиктокер сообщил своим подписчикам в соцсетях.

По словам Дани, он не исключает, что приедет на Родину, однако не уточняет сроки. Видимо, зондирует почву…

«Пока непонятно, но, думаю, что скоро. Надеюсь, меня не уничтожат там», — ответил Даня на вопрос о предполагаемом возвращении.

Получится ли у Дани Милохина вернуться на прежние позиции? И ждут ли его возвращения в российской столице? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с певцом и композитором Юрием Лозой.