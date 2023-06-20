«Пирожок ни с чем»: Лоза ответил Милохину, мечтающему вернуться в Россию

Популярный блогер Даня Милохин, который последнее время периодически жаловался на свое безденежье за границей, все еще надеется вернуться в Москву. Об этом тиктокер сообщил своим подписчикам в соцсетях.
По словам Дани, он не исключает, что приедет на Родину, однако не уточняет сроки. Видимо, зондирует почву…
«Пока непонятно, но, думаю, что скоро. Надеюсь, меня не уничтожат там», — ответил Даня на вопрос о предполагаемом возвращении.
Получится ли у Дани Милохина вернуться на прежние позиции? И ждут ли его возвращения в российской столице? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с певцом и композитором Юрием Лозой.
«Я видел его живьем только один раз в жизни на передаче у Андрея Малахова, где его всячески нахваливали. Про Милохина же есть куча разных роликов: и то, что он сам выкладывал, и то, что о нем говорили, - поясняет Юрий Эдуардович.
- Вспомните, как он удивлялся тому, что в России есть остров Сахалин. Есть такое выражение «пирожок ни с чем» - это про Даню. Поэтому зачем мне о нем говорить или думать?»
- Как вы считаете, может, в истории с Даней все же стоит сделать скидку на то, что он воспитанник детдома? И блогеру просто некому было дать правильных советов…
- Очень многие люди, добившиеся больших высот в науке, в педагогике, тоже не имели родителей. Это же от самого человека зависит.
Если он не любит читать, то о чем он может говорить или писать? Человек, не прочитавший определенное количество книг, не может складно складывать слова в предложения. Ведь откуда у него тогда эрудиция?
Чем Даня Милохин знаменит? Ну корчил рожи! Ну и хорошо!
Почему вы не спрашиваете о Дане тех людей, которые с ним контактировали, приглашали на Петербургский международный экономический форум? Пару лет назад из-за этого было много шума.
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Даня Милохин. Фото: Global Look Press
- Примут ли, на ваш взгляд, Даню обратно те личности, которые ему когда-то благоволили?
- Так вы и спросите, как они к нему отнесутся, когда Милохин снова приедет. Пригласят ли его на следующий экономический форум?
Я понятия не имею, где сейчас Даня, чем он занимается, чего хочет. Мне он безразличен. Я автор и композитор. Зачем мне думать о человеке, который корчит рожи?
Напомним, «черная полоса» в жизни Дани Милохина началась после того, как он отказался продолжать сниматься в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, сославшись на усталость. После этого отказа Милохина перестали приглашать в крупные проекты.
На некоторое время он уезжал в Дубай, потом немного пожил в США вместе с коллегами по Тик-ток дому, а затем снова вернулся в Дубай, где ему финансово помогал Моргенштерн*. Чтобы не тратить лишние деньги на аренду, Даня Милохин жил в квартире рэпера.
* (Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента).