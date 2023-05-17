«Мир не разбежался давать прежние возможности»: Лоза и Шаляпин высказались о звездах-иноагентах, желающих избавиться от своего статуса

Телеведущий Максим Галкин*, певица Земфира*, юморист Семен Слепаков* и блогер Илья Варламов* подали иски в суд с требованием оспорить статус иногагентов. В Сети шутят, что идея, которая возникла у звезд практически одновременно, больше напоминает коллективный флешмоб.

Что кроется за стремлением избавиться от статуса иноагентов? Быть может, желание вернуться обратно?

Об этом Teleprogramma.pro поговорила с певцами Юрием Лозой и Прохором Шаляпиным.

Юрий Лоза: «Иноагенты хотят иметь возможность вернуться обратно»

Юрий Лоза в разговоре с нашим изданием отметил, что вопрос с иноагентами должен решать Минюст. Но желание звезд проститься со своим статусом, создающим кучу проблем, его не удивляет.

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