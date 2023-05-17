«Мир не разбежался давать прежние возможности»: Лоза и Шаляпин высказались о звездах-иноагентах, желающих избавиться от своего статуса

Телеведущий Максим Галкин*, певица Земфира*, юморист Семен Слепаков* и блогер Илья Варламов* подали иски в суд с требованием оспорить статус иногагентов. В Сети шутят, что идея, которая возникла у звезд практически одновременно, больше напоминает коллективный флешмоб.
Что кроется за стремлением избавиться от статуса иноагентов? Быть может, желание вернуться обратно?
Об этом Teleprogramma.pro поговорила с певцами Юрием Лозой и Прохором Шаляпиным.
Юрий Лоза: «Иноагенты хотят иметь возможность вернуться обратно»
Юрий Лоза в разговоре с нашим изданием отметил, что вопрос с иноагентами должен решать Минюст. Но желание звезд проститься со своим статусом, создающим кучу проблем, его не удивляет.
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Юрий Лоза. Фото: Global Look Press
За этот год уехавшие артисты поняли, что их аудитория не такая огромная, как это казалось им вначале. Мол, сходят к ним на концерт в Израиле компанией раз-два. И на этом все!
А Россия – большая страна, и бывшим любимчикам было где развернуться, но они не оценили своего шанса. В качестве примера Юрий Лоза привел поющего блогера Даню Милохина, который хоть и не был признан иноагентом, но практически сжег все мосты с Россией.
То же самое сделали Максим Галкин*, Семен Слепаков* и Земфира*. И сейчас они хотят вернуться и снова зарабатывать в нашей стране.
«Они хотят иметь хотя бы возможность вернуться обратно», - сказал артист.
Прохор Шаляпин: «Мир не разбежался давать им возможности, которые были в России»
Певец Прохор Шаляпин также считает, что с провинившимися звездными мигрантами должен разбираться Минюст. А сам артист уже неоднократно озвучивал свою позицию.
«Уехали – ваше личное дело. Но не надо ругать страну, которая вам все дала. Кем бы ты был, если бы не Россия и наше телевидение? – задался риторическим вопросом артист.
- А так, конечно, человек волен передвигаться по миру, продавать и покупать недвижимость. Мы свободные люди, несмотря ни на что».
Прохор Шаляпин. Фото: соцсети
- А что думаете о поданных иноагентами исках?
- А что касается исков, то, наверное, эти личности поняли, что им есть что терять, что мир не разбежался давать им такие же возможности, которые были у них в России.
Но точка невозврата пройдена и, безусловно, даже если Минюст исключит этих товарищей из «черных списков», это не поменяет отношение к ним общества. А оно не простит их…
* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента)