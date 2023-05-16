Даня Милохин получил по голове за свое невежество — избил приятель

Даня Милохин продолжает снимать и выкладывать в Сеть даже самые мельчайшие подробности из своей жизни.

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На этот раз блогер показал, как получил несколько раз по голове за свое невежество. Даню побил подушкой его же приятель Никита Ефремов.

Молодые люди развлекались тем, что угадывали названия стран по их флагу. По правилам игры за каждый промах полагался удар подушкой. И, как выяснилось, у Милохина с географией все плохо. Парень смог опознать только Францию, за что и был избит постельными принадлежностями.