«Ничего не получится!»: адвокат — о шансах Максима Галкина* оспорить статус иноагента

Максим Галкин* обратился в Замоскворецкий районный суд с иском к Минюсту. Юморист хочет оспорить свой статус иноагента.

Пока не понятно, планирует ли артист сам приехать на заседание или же пришлет своего адвоката. Скорее всего, второе.

Получится ли у Максима Галкина* опротестовать решение Минюста? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к адвокату Юрию Шелю.