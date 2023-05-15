«Ничего не получится!»: адвокат — о шансах Максима Галкина* оспорить статус иноагента

Максим Галкин* обратился в Замоскворецкий районный суд с иском к Минюсту. Юморист хочет оспорить свой статус иноагента.
Пока не понятно, планирует ли артист сам приехать на заседание или же пришлет своего адвоката. Скорее всего, второе.
Получится ли у Максима Галкина* опротестовать решение Минюста? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к адвокату Юрию Шелю.
«Я уверен, что у Максима* ничего не получится. И даже не потому, что существуют какие-то доказательства его статуса, а потому что никто не захочет создавать прецедент того, что его можно оспорить в судебном порядке, — объясняет Юрий Шель. — Такой статус — как клеймо на лбу, которое дается на долгое время. А позиция Минюста хорошо известна и вряд ли изменится».
— С подобными исками уже обращались Земфира* и Андрей Макаревич*, и в случае создания прецедента захочет еще кто-нибудь…
— Да, тогда все будут сразу подавать в суд... Максим* негативно высказался о стране. Если бы дело происходило в 90-е годы, тогда бы все складывалось по-иному. Но сейчас Россия находится в другом положении.
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Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Лариса Кудрявцева / КП
Напомним, Министерство юстиции России включило Максима Галкина* в список лиц, выполняющих функции иноагента, еще в сентябре прошлого года.
Реакция его жены, певицы Аллы Пугачевой, последовала незамедлительно. Тогда же Примадонна попросила ведомство также признать ее иноагентом, но ее просьбу не удовлетворили.
А адвокат Александр Добровинский назвал эти слова популизмом со стороны Аллы Борисовны.
* Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента.