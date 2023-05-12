Пугачева тихо улетела из России: не стала задерживаться в Грязи после похорон Юдашкина

Алла Пугачева переехала из России еще в прошлом году. Примадонна с семьей обосновалась в Израиле и, казалось, не помышляла о возвращении в Москву.

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Но судьба распорядилась так, что Алле Борисовне пришлось прилететь в Россию на похороны своего друга Валентина Юдашкина, которые прошли 6 мая на Троекуровском кладбище.

Пугачева проводила модельера в последний путь и, вопреки ожиданиям поклонников, вскорости покинула Москву. Артистка улетела из России без лишнего шума: она выбыла из страны несколько дней тому назад, а известно об этом стало только сейчас, 12 мая.

Источник: tass.ru