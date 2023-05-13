Новости шоу-бизнеса: Пугачева покинула страну, Домнина высказалась о выписке Костомарова, Панайотов признался в зависимости

Барановская переименовала дочь втайне от Аршавина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Юлия Барановская заявила, что изменила имя их со спортсменом общей дочери. Первые две недели жизни девочку звали Алиной – футболист хотел, чтобы дети, как и он, носили имя на букву А. Но Барановская ослушалась экс-возлюбленного и переназвала дочь Яной.

Актер Севастьянов умер

10 мая умер актер, поэт и священник Олег Севастьянов. Ему было 74 года. Прощание с ним состоится 13 мая в Нарве (Эстония). Севастьянов окончил Школу-студию МХАТ, играл на сценах «Ленкома», Театра Сатиры и Московского областного ТЮЗа. С 70-х и вплоть до развала Советского Союза снимался в кино. В 90-е годы стал пастором лютеранской церкви.

Панфилов в тяжелом состоянии

Режиссер Глеб Панфилов, похоронивший в январе жену Инну Чурикову, пребывает в тяжелом состоянии в реанимации. Он не только перенес инсульт, но у него диагностировали тромбоцитов и пневмонию.

Пугачева покинула страну

Алла Пугачева недолго пробыла в России – похоронила друга и полетела назад в Израиль. Напомним, она впервые с прошлого года появилась в России, поскольку умер Валентин Юдашкин, с которым она дружила три десятка лет.

Панайотов признался в зависимости

Александр Панайотов признался, что у него тяжелая зависимость. Оказывается, он не в силах удержаться и способен потратить на одежду огромные суммы – у певца шопоголизм.

Домнина опровергла выписку Костомарова

Оксана Домнина выступила с опровержением – ее муж Роман Костомаров никуда не выписан, а продолжает лечение в «Коммунарке». Слухи об этом распространились накануне.