Данко рассекретил миллиардера, купившего замок Аллы Пугачевой

СМИ продолжают разгадывать, кто же тот таинственный богач, что приобрел замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь за миллиард рублей. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в эфире передачи «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

По его словам, сначала шикарный особняк в деревне Грязь хотел купить известный бизнесмен за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна, планировавшая продать замок за миллиард, не пошла на уступки.

И в итоге все-таки появился покупатель, который согласился заплатить эту сумму. Как уверяет Дворцов, эта личность вхожа в дом Примадонны и ее супруга.