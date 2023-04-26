Данко рассекретил миллиардера, купившего замок Аллы Пугачевой

СМИ продолжают разгадывать, кто же тот таинственный богач, что приобрел замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь за миллиард рублей. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в эфире передачи «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.
По его словам, сначала шикарный особняк в деревне Грязь хотел купить известный бизнесмен за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна, планировавшая продать замок за миллиард, не пошла на уступки.
И в итоге все-таки появился покупатель, который согласился заплатить эту сумму. Как уверяет Дворцов, эта личность вхожа в дом Примадонны и ее супруга.
Кто же этот может быть? За комментариями Teleprogramma.pro обратилась к певцу Данко. И он дал весьма неожиданный ответ.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
«Я думаю, что замок приобрел Митя Фомин. Он миллиардер и всегда был фанатом Пугачевой, — пояснил Данко. — Митя ходил бы по замку и представлял: «Вот здесь Алла Борисовна сидела, а тут ела, а здесь спала».
Сейчас в окнах замка снова горит свет, а на его территории можно увидеть шикарный белый автомобиль.
Возможно, когда никто не видит, оттуда действительно выходит Митя Фомин?
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.