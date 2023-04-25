Киркоров впервые так откровенно рассказал о разводе с Пугачевой: появился третий

Филипп Киркоров 10 лет был женат на Алле Пугачевой. Пара развелась в 2005 году, но несколько лет до разрыва они уже не жили вместе. У каждого из них была своя жизнь, но артист до сих пор вспоминает бывшую с любовью.

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В новом интервью сайту aif.ru Киркоров впервые настолько откровенно поведал о разводе и его причинах. Мол, он пошел налево. Только оговорился: позволил себе изменить только тогда, когда понял – жена «гуляет» давно.

«Когда понял, что все закончилось и у нее появился другой, я дал себе волю. Я только делал вид, что ничего не понимаю. Все понимал и до последней минуты старался сохранить наш брак. Но она сама поставила точку. И 27 марта 2005-го года, в День театра, мы развелись», - рассказал певец.

Отъезд Пугачевой из страны Киркоров оправдывает тем, что она - мужняя жена, не смогла поступить вопреки желанию супруга. До сих пор он воспринимает Аллу и ее пятого мужа как родных людей, несмотря на то, что общаться с ним Примадонна перестала.