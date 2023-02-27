«Ничтожество»: Данко рассказал об унижениях в семье Хазановых

Певец Данко рассказал, что на самом деле помешало построить ему отношения с Алисой Хазановой. Как оказалось, артист не смог найти общий язык с известными родителями девушки.

О Геннадии Хазанове Данко отзывается хорошо. А вот его жена, мать Алисы, всячески его унижала.

«Она открыто говорила мне, что я ноль, ничтожество, нищеброд. На тот момент я был артистом театра какого-то…» — заявил он в шоу «Звезды сошлись».

Данко также подчеркнул, что расставание с Алисой далось ему тяжело. Он сильно страдал.

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