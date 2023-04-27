Александр Добровинский: «В замке Пугачевой я бы открыл дом престарелых!»

Общественность продолжает гадать, кто же тот таинственный незнакомец, купивший замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в деревне Грязь за миллиард рублей. Об этом громком факте рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, сначала роскошный особняк хотел приобрести известный бизнесмен за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна, планировавшая продать замок за миллиард, не пошла на уступки. И в итоге все-таки нашла покупателя, который согласился заплатить эту сумму.

Teleprogramma.pro в шутку предположила, а может, этим таинственным миллиардером является известный адвокат Александр Добровинский? Как известно, в каждой шутке есть только доля шутки.

Добровинский известен как коллекционер и ценитель предметов искусства. Он собрал уникальную коллекцию советского фарфора, признанную самым крупным частным собранием в мире.

Для экспозиции его коллекции, которая выставлялась в Пушкинском музее в Москве, было выделено несколько залов. Несколько раз известному адвокату приходилось менять квартиры, чтобы разместить в них все свои предметы искусства.

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