«Это значит, что она не планирует возвращаться в Россию»: известный адвокат — о продаже песен Веры Брежневой

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал появившуюся в эту среду, 29 марта, информацию о том, что Константин Меладзе и Вера Брежнева решили избавиться от хитов, написанных на русском языке.

По словам Александра Добровинского, это может означать, что певица не намерена возвращаться в Россию.