«Это значит, что она не планирует возвращаться в Россию»: известный адвокат — о продаже песен Веры Брежневой

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал появившуюся в эту среду, 29 марта, информацию о том, что Константин Меладзе и Вера Брежнева решили избавиться от хитов, написанных на русском языке.
По словам Александра Добровинского, это может означать, что певица не намерена возвращаться в Россию.
«Если Вера Брежнева действительно выставила на продажу свои песни, то есть авторские права, это значит, что она не планирует возвращаться в Россию. Когда тебе не нужна какая-то вещь, и ты не собираешься ею пользоваться — ты ее продаешь. Но что, если случится так, что когда-нибудь она будет вынуждена вернуться в Россию? Песни, авторские права на них она продала, соответственно исполнять ей будет нечего, либо придется выплачивать авторские новому правообладателю», — высказался адвокат Александр Добровинский.
Александр Добровинский. Фото: Global Look Press
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Напомним, стало известно о намерении продюсера и композитора Константина Меладзе продать свои песни, которые он написал для Веры Брежневой и группы «ВИА Гра». Хиты Константина Меладзе может выкупить и исполнять любой желающий исполнитель.