Покупателем замка Пугачевой и Галкина* стал известный бизнесмен

В понедельник, 24 апреля, стало известно, что сбежавшие из России Алла Пугачева и признанный в РФ иноагентом Максим Галкин* все-таки продали свой замок в Московской области.

Стоимость сделки - один миллиард рублей. Покупателем стал известный бизнесмен, который был вхож в семью Примадонны. Однако имя предпринимателя решили оставить в секрете.

Также известно, что замок Пугачевой хотели купить и ранее, но требовали скидку. Но Алла Борисовна гордо стояла на своем — только за миллиард рублей. И дождалась.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.