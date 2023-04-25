Кто из уехавших звезд вернулся в Россию зарабатывать деньги

Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что уехавшие звезды возвращаются в Россию, потому что «есть хотят» (на самом деле Виталий употребил более емкое слово). По его словам, беглецы тянутся вереницей, «просят и молят», только не о пощаде, а о деньгах.
Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, кто действительно уезжал из страны, но вернулся как ни в чем не бывало, а чей отъезд был кратковременным и больше подогревался слухами. У каждого из этих артистов – своя история и личные обстоятельства.
Александр Ревва
На днях на pre-party премии Ru.TV был замечен Александр Ревва. Известный юморист и певец исполнил три своих хита, лихо отплясывал на сцене и заигрывал с поклонницами. Впрочем, на самом деле не все так радужно, недавно были отменены концерты Александра в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге.
В прошлом году Артур Пирожков (псевдоним Александра - прим. ред) не очень корректно высказался о своей стране, и, по сообщениям СМИ, незаметно перебрался в Испанию, а потом снова вернулся. При этом сам юморист решительно опровергал факт своего отъезда за рубеж.
Александр Ревва. Фото: Global Look Press
Несмотря на столь неоднозначное положение Александра сейчас, как пишет сайт «Комсомольской правды», фирма «Войс Медиа Продакшн», которая занимается выпуском и ротацией его хитов в нашей стране, в 2022 году заработала 42 миллиона рублей, при этом чистая прибыль составила 40 миллионов.
Для сравнения: годом ранее эти финансовые показатели равнялись 18 и 12 миллионам, соответственно. Таким образом, Ревва не только сохранил, но и приумножил свой капитал. Как говорится, на хлеб с икрой хватит.
Ани Лорак
В последние полтора года Ани Лорак отменила ближайшие концерты в России и уехала за границу, хотя приезжала в страну подзаработать на частных мероприятиях. Певица собиралась завоевать и европейский рынок.
Осенью 2022 года в Гамбурге и Праге планировалось провести восемь концертов артистки, билеты на которые стоили от 55 до 149 евро. Продано было 30% - 50% зала, однако практически в последний момент гастрольный тур по Европе отменили.
Ани Лорак потеряла деньги, но жить продолжалась. Певица приезжала на частные концерты в России, выпускала песни, вплотную занялась личной жизнью. Так, избранником артистки стал инструктор по йоге Исаак Виджраку, с которым она жила то в Испании, то на Ибице.
Ани Лорак. Фото: Global Look Press
Этой весной певица засобиралась с гастролями по России, однако их стали отменять. Тем не менее, ее приглашают на разные крупные мероприятия, например, Ани должна была появиться на pre-party премии Ru.TV. Но журналисты не дождались ее. Сейчас певица избегает общения с прессой и появления на публичных мероприятиях.
А на 27 сентября вообще заявлен большой концерт в Crocus City Hall, посвященный 45-летию Ани Лорак. Может быть, к этому времени все в ее жизни все и устаканится.
Александр Гудков
Как сообщалит СМИ, в Россию вернулся и комик Александр Гудков.
Еще в сентябре СМИ заявляли, что юморист уехал из России в Турцию. По ее мнению, причиной отъезда Гудкова мог стать скандал после его пародии на клип SHAMANа «Я русский».
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Александр Гудков. Фото: Global Look Press
К слову, сам SHAMAN не сказал ничего плохого ни об Александре, ни о ком-либо из своих недоброжелателей. Ярослав Дронов считает, что это такие же его поклонники, только со знаком минус.
Меж тем, поняв, что ему ничего не угрожает, Александр потихоньку вернулся в Россию. В ноябре он был замечен на видеоролике в соцсетях Екатерины Варнавы. Как пишут СМИ, он пришел и на 11-летие программы «Вечерний Ургант», которое звезды шоу отпраздновали совсем недавно.
Данила Козловский
В марте этого года актриса и общественный деятель Яна Поплавская опубликовала в своем канале снимок, на котором Данила Козловский запечатлен на фоне небоскребов Нью-Йорка и написала, что не знала о том, что актер вместе с Оксаной Акиньшиной уехали из России.
«Собираются вместе строить новую жизнь. Вспоминаю Евгения Саныча Евстигнеева, он мне говорил: «Мы не звезды, звезды там, на небе! А мы тут так, работу работаем!», - написала Яна.
Яна Поплавская посетовала на то, что для звездных мигрантов и люди не те, и страна не та. А ведь кто-то покупал на них билеты в театры, в кинотеатры. И мол, чем отплатили неблагодарные артисты верным зрителям?
Данила Козловский. Фото: Global Look Press
Меж тем Яна Поплавская явно поспешила с выводами. Сам Данила Козловский отметил, что если он в перерывах между спектаклями и улетал в США, это не дает никому повода утверждать, что артист сбежал из страны. Актер ездит в Америку к своей маленькой дочке Оде-Валентине. Как любой нормальный любящий отец он хочет участвовать в жизни ребенка.
Кстати, в своем недавнем видеообращении в соцсетях актер отметил, что любит свою Родину и своего зрителя, для которого уже 16 лет каждый месяц выходит на сцену Малого драматического театра и Театра Европы.
Александр Васильев
Много говорилось и об эмиграции историка моды Александра Васильева. Однако в одном из своих интервью Александр отметил, что разговоры об отъезде только веселят его. На самом деле у Васильева французское гражданство аж с 1982 года! В Париже у историка моды есть собственное жилье.
Александр Васильев. Фото: Global Look Press
И он живет между странами, гастролируя по городам со своими лекциями, поэтому сегодня он в Москве или Калининграде, а завтра – в Париже. Космополит, в общем!