Кто из уехавших звезд вернулся в Россию зарабатывать деньги

Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что уехавшие звезды возвращаются в Россию, потому что «есть хотят» (на самом деле Виталий употребил более емкое слово). По его словам, беглецы тянутся вереницей, «просят и молят», только не о пощаде, а о деньгах.

Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, кто действительно уезжал из страны, но вернулся как ни в чем не бывало, а чей отъезд был кратковременным и больше подогревался слухами. У каждого из этих артистов – своя история и личные обстоятельства.

Александр Ревва

На днях на pre-party премии Ru.TV был замечен Александр Ревва. Известный юморист и певец исполнил три своих хита, лихо отплясывал на сцене и заигрывал с поклонницами. Впрочем, на самом деле не все так радужно, недавно были отменены концерты Александра в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге.

В прошлом году Артур Пирожков (псевдоним Александра - прим. ред) не очень корректно высказался о своей стране, и, по сообщениям СМИ, незаметно перебрался в Испанию, а потом снова вернулся. При этом сам юморист решительно опровергал факт своего отъезда за рубеж.