«Умудряется слиться с интерьером»: получится ли у Ани Лорак и дальше зарабатывать в России

Концерты Ани Лорак в Ростове-на-Дону и Краснодаре, намеченные на 26 и 27 апреля, отменены. Не появилась певица и на вручении премии «Жара», хотя была заявлена в списках выступающих артистов.
Вообще, с Ани Лорак, как говорится, не все так однозначно. Певица, являющаяся уроженкой Украины, сама отменила концерты в России и уехала за границу. Артистка планировала выступить в немецком Гамбурге и чешской Праге, но в итоге зарубежный тур не состоялся. Исполнительнице, желающей прорубить окно в Европу, не помог и анонс программы.
В кулуарах причиной отмен в России называют невнятную позицию Ани Лорак по актуальной повестке. При этом артистка подчеркивает, что находится вне политики и просто хочет радовать людей своим творчеством.
А вот получится ли это у нее? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог, психолог, писатель Марианна Абравитова.
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Марианна Абравитова. Фото: соцсети
«Здесь действительно видна попытка усидеть на двух стульях: одна нога – здесь, другая – там. Певица пытается лавировать. И самое удивительное, что в какой-то степени ей долго будет удаваться это сделать, - объясняет Марианна.
Благодаря огромной любви к певице и благодаря ее огромному таланту всем нелегко ее терять, даже несмотря на то, что Ани Лорак сейчас заняла позицию «И нашим, и вашим». Многие готовы закрывать на это глаза, лишь бы слышать ее голос, наслаждаться ее творчеством, поэтому это один из уникальных прецедентов, когда человеку действительно удастся пройти по этому лезвию ножа и не стать чужой ни там, ни здесь.
Хотя пока происходят все эти тревожные события, конечно, возникает некая подозрительность, некое выведение артистки на чистую воду: «Ты за нас или нет?»
Но при этом Ани Лорак умудряется слиться с интерьером, спрятаться на теневой стороне улицы, чтобы особо не привлекать к себе внимания в это острое время: «Время-то идет и вроде я и не отцвечиваю».
- А что будет с ней дальше?
- Когда пройдут все эти события, окажется, что певица может работать и здесь, и там. И все ее приветствуют, и все ей аплодируют.
Вот такой уникальный человек, который за счет своего дипломатического таланта и большого количества поклонников, друзей, правильно сказанных и вовремя не сказанных слов, а главное, за счет своей женской энергии, потому что она действительно умудряется стать девочкой-девочкой, а, как говорится, солдат ребенка не обидит, умудряется нравиться всем.
Но кто будет заниматься с девочкой армрестлингом? Можно сказать, что именно Ани Лорак многое и сходит с рук.