«Умудряется слиться с интерьером»: получится ли у Ани Лорак и дальше зарабатывать в России

Концерты Ани Лорак в Ростове-на-Дону и Краснодаре, намеченные на 26 и 27 апреля, отменены. Не появилась певица и на вручении премии «Жара», хотя была заявлена в списках выступающих артистов.

Вообще, с Ани Лорак, как говорится, не все так однозначно. Певица, являющаяся уроженкой Украины, сама отменила концерты в России и уехала за границу. Артистка планировала выступить в немецком Гамбурге и чешской Праге, но в итоге зарубежный тур не состоялся. Исполнительнице, желающей прорубить окно в Европу, не помог и анонс программы.

В кулуарах причиной отмен в России называют невнятную позицию Ани Лорак по актуальной повестке. При этом артистка подчеркивает, что находится вне политики и просто хочет радовать людей своим творчеством.

А вот получится ли это у нее? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог, психолог, писатель Марианна Абравитова.

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