В прекрасной форме: вернувшийся в Россию Александр Ревва отметился на вечеринке в компании девушек

Вернувшийся в Россию Александр Ревва отметился в этот вторник на Preparty премии RU.TV. Музыкант как ни в чем не бывало развлекал публику, исполняя на сцене свои хиты, в том числе и «Зацепила меня».

Компанию Александру Ревве на сцене составили девушки в весьма провокационных нарядах — участницы шоу-балета.

Сам Ревва продемонстрировал, что находится в прекрасной форме. Он появился перед публикой в рубашке без рукавов и нарочито играл мускулами.

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