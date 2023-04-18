В прекрасной форме: вернувшийся в Россию Александр Ревва отметился на вечеринке в компании девушек

Вернувшийся в Россию Александр Ревва отметился в этот вторник на Preparty премии RU.TV. Музыкант как ни в чем не бывало развлекал публику, исполняя на сцене свои хиты, в том числе и «Зацепила меня».
Компанию Александру Ревве на сцене составили девушки в весьма провокационных нарядах — участницы шоу-балета.
Сам Ревва продемонстрировал, что находится в прекрасной форме. Он появился перед публикой в рубашке без рукавов и нарочито играл мускулами.
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Александр Ревва поиграл мускулами. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Напомним, Александр Ревва вместе с семьей покидал Россию. Некоторое время шоумен жил в Испании, но потом предпочел вернуться в Москву.