Леонид Ярмольник вернулся в Россию

Еще недавно СМИ наперебой писали, что Леонид Ярмольник уехал в США. Так, артиста запечатлели в Лос-Анджелесе, в компании телеведущего Владимира Познера, который исполнял знаменитую композицию Summertime Джорджа Гершвина под аккомпанемент фортепиано. А Ярмольник ему тихо подпевал.
После появления этого ролика в Интернете начали муссироваться слухи, что и Леонид Ярмольник мигрировал в Америку, однако артист не давал никаких комментариев по этому поводу. Но сейчас можно сказать, что он вернулся в Россию. По крайней мере, пока.
Так, 20 февраля Леонид Ярмольник в качестве зрителя пришел на спектакль Константина Богомолова «На всякого мудреца» в Театре Наций. И, наверное, остался бы незамеченным, если бы на его присутствие в зале не обратил внимание один из актеров постановки.
Дело в том, что в спектакле «На всякого мудреца» есть эпизод, когда мама главного героя по фамилии Глумов (Александр Новин) поднимается со сцены и занимает свое место в зале.
Причем по задумке Константина Богомолова женщину играет мужчина. В разных составах это Сергей Епишев и Валера Горин. 20 февраля роль Глафиры Радиковны Глумовой-Хачиевой (Так зовут главную героиню) играл Валерий.
Итак, в этот день спектакль шел по своему обычному сценарию. Валера Горин сел на приготовленное ему свободное место в зале, а после диалога с Александром Новиным поднялся с него со словами: «А я пойду на свидание с Леонидом Ярмольником».
После этого зрители заметили артиста, сидящего в партере. Только вот непонятно, был ли сам артист рад такому повороту.
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Леонид Ярмольник. Фото: Global Look Press
Как рассказали корреспонденту Teleprogramma.pro знакомые театралы, Леонид Исаакович стал чуть ли не поклонником спектаклей Константина Боголомолова. Так, кроме «Мудреца…», недавно он посетил еще две постановки эпатажного режиссера – «Таня» и «Бесы».
К слову, о возвращении Леонида Ярмольника можно было сказать и раньше в связи с трагическими обстоятельствами.
Известный актер и телеведущий пришел на прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым. Постановщика фильмов «Охота на лис» и «Парад планет» похоронили на Троекуровском кладбище.
А слухи о миграции Леонида Ярмольника поднимались неоднократно. Например, ранее СМИ писали, что он перебрался в Латвию. Однако телеведущий опроверг эти сплетни.
«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул Родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним...» — отметил тогда артист.