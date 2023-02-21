Леонид Ярмольник вернулся в Россию

Еще недавно СМИ наперебой писали, что Леонид Ярмольник уехал в США. Так, артиста запечатлели в Лос-Анджелесе, в компании телеведущего Владимира Познера, который исполнял знаменитую композицию Summertime Джорджа Гершвина под аккомпанемент фортепиано. А Ярмольник ему тихо подпевал.

После появления этого ролика в Интернете начали муссироваться слухи, что и Леонид Ярмольник мигрировал в Америку, однако артист не давал никаких комментариев по этому поводу. Но сейчас можно сказать, что он вернулся в Россию. По крайней мере, пока.

Так, 20 февраля Леонид Ярмольник в качестве зрителя пришел на спектакль Константина Богомолова «На всякого мудреца» в Театре Наций. И, наверное, остался бы незамеченным, если бы на его присутствие в зале не обратил внимание один из актеров постановки.