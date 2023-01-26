Высоцкий был влюблен в жену Ярмольника: семейная драма актера

Леонид Ярмольник. Фото: Global Look Press

Леонид Ярмольник. Фото: Global Look Press

Все произошло при Марине Влади.

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, что Леонид Ярмольник уже сталкивался с хейтом в свой адрес. По словам блогера, в семье актера была драма, связанная с его женой.

«Я вспоминаю, сколько огребли Ярмольник и его жена, когда выяснилось, что это та самая Оксана, в которую при живой Марине Влади был влюблен Владимир Высоцкий. Она тогда была девочкой, едва вошедшей в пору цветения. И в этот момент в нее влюбился Высоцкий», — рассказал Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

По мнению Солнцева, эта семья знает, что такое злые завистливые взгляды и нездоровый интерес.

Оксана Ярмольник, напомним, российский дизайнер и художник по костюмам для театра и кино. Она является членом попечительского совета благотворительного фонда «Линия жизни».

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