«Нас ждет очередная кедровая баня»: Ксения Собчак понежничала с Константином Богомоловым во время прогулки по снежному Алтаю

Журналистка Ксения Собчак насладилась компанией режиссера Константина Богомолова на природе Алтая.

Собчак покатались с мужем на снегоходах. Ксения отметила, что ей очень понравился активный отдых в России. Знаменитость даже успела подшутить над возлюбленным.

«Сегодня весь день на снегоходах. Таких красивых трасс не видела никогда в жизни. И все эти тропинки и маршруты заранее заботливо проложены, что отдельное удовольствие. А Костя – прирожденный гонщик, конечно», – рассказала Ксения.

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После прогулки на снегоходах у пары был запланирован необычный ужин.