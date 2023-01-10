Как сейчас себя чувствует Инна Чурикова: последние новости

Напомним, летом 79-летняя Инна Михайловна получила травму грудины, подвздошной кости и ребер после неудачного падения со сцены. После этого актрису положили в реанимацию Боткинской больницы, но спустя пару дней лечения перевели в обычную палату. А потом выписали домой с условием соблюдения постельного режима.

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