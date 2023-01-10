Как сейчас себя чувствует Инна Чурикова: последние новости

Народная артистка СССР Инна Чурикова, оставившая сцену из-за проблем со здоровьем, может вернуться на подмостки уже в феврале. Об этом Teleprogramma.pro рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
«Три дня назад разговаривал с Инной Михайловной. Улыбается. Немножко есть признаки ОРВИ, но ничего страшного нет. Инна Михайловна рвется в театр, хочет играть в спектакле «Ложь во спасение», — отметил Марк Варшавер. — В феврале у нас в репертуаре стоит спектакль с ее участием. Будем надеяться, что скоро актриса обрадует и наших артистов — своих друзей в театре, и, безусловно, зрителей, для кого мы и работаем».
Напомним, летом 79-летняя Инна Михайловна получила травму грудины, подвздошной кости и ребер после неудачного падения со сцены. После этого актрису положили в реанимацию Боткинской больницы, но спустя пару дней лечения перевели в обычную палату. А потом выписали домой с условием соблюдения постельного режима.
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Марк Варшавер. Фото: Global Look Press
Все это время рядом с Инной Чуриковой находится ее муж — режиссер Глеб Панфилов. За изменениями состояния актрисы следят врачи.
Пожелаем Инне Чуриковой скорейшего выздоровления и возвращения к своим зрителям!