Настенька чуть не потеряла ресницы, Марфушенька рыдала, Баба-Яга выпивала: как снимали фильм «Морозко»

В то время еще не было «продвинутых» косметических средств, поэтому, чтобы получить эффект «обледеневших» на морозе ресниц Настеньки, их заливали клеем. Потом, после съемок, приходилось с большим трудом и слезами избавляться от грима.

Кроме того, Наташа Седых героически бегала по зимнему лесу в тонком сарафанчике – это тоже было суровое испытание. Наконец, юной актрисе никак не удавалось расхрабриться, чтобы прыгнуть в пруд за Марфушенькой.

«Я никак не могла решиться на это. Пруд был очень грязный, просто кишел пиявками. Я раза три сбегала с пригорочка, а у самого берега останавливалась, пока Роу на меня не заорал. Страх расстроить Александра Артуровича оказался сильнее — я сразу плюхнулась в воду», - вспоминала позднее актриса.

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