Настенька чуть не потеряла ресницы, Марфушенька рыдала, Баба-Яга выпивала: как снимали фильм «Морозко»

Любимая сказка новогодних праздников – конечно же, «Морозко»! Александр Роу снял ее еще в 1964 году, но и сегодня мы смотрим ее с интересом. А вы знали о невероятных приключениях и смешных случаях, которые происходили во время съемок «Морозко»?
Настенькой могла стать Надежда Румянцева
Наталья Седых. Фото: кадр из фильма «Морозко»
Главной задачей было – отыскать ту самую Настеньку: невинную, добрую, кроткую и нежную. Роу пересмотрел сотни девушек, но все было не то. А потом легендарный режиссер включил телевизор и увидел на экране ту, которая ему была нужна. 15-летняя Наташа Седых исполняла на льду «Танец умирающего лебедя». Ее грация и красота покорили Роу. Он пригласил Наташу на пробы.
Надежда Румянцева. Фото: кадр из фильма «Девчата»
Одновременно с ней пробы проходила уже опытная актриса Надежда Румянцева. Но она оказалась слишком бойкой для роли безответной Настеньки. А вот Седых подошла идеально. Правда, девочку не хотели отпускать на съемки из хореографического училище, разразился громкий скандал. Разрешили сниматься лишь при условии, что через несколько месяцев она вернется и сдаст все экзамены.
Главный Дед Мороз страны
Александр Хвыля. Фото: кадр из фильма «Морозко»
Зато претендент на роль Морозко был только один – Александр Хвыля. Он и раньше снимался у Роу, и его колоритная внешность и глубокий бас стали его козырем и на этот раз. Морозко получился очень эффектным: и строгим, и в то же время добрым и справедливым. После того как фильм вышел на экраны, Хвыля сделался «главным Дедом Морозом страны»: он выступал на всех кремлевских новогодних утренниках, и дети не сомневались: перед ними – настоящий Дедушка Мороз.
Первая любовь на съемочной площадке
Фото: кадр из фильма «Морозко»
Красавца Ивана сыграл 33-летний Эдуард Изотов. Бедная «Настенька», едва увидев статного русоволосого парня, без памяти влюбилась. Но Изотов относился к Наташе, как к ребенку, да так оно, по сути, и было. Не мог взрослый женатый мужчина, отец семейства, всерьез ответить на первое чувство школьницы. А Наташа страдала всерьез. Когда снимали поцелуй Настеньки и Ивана на свадьбе, девушка чуть не потеряла сознание, так ее захлестнули эмоции: ведь это был ее первый в жизни поцелуй.
Как Настенька чуть не лишилась ресниц
Фото: кадр из фильма «Морозко»
В то время еще не было «продвинутых» косметических средств, поэтому, чтобы получить эффект «обледеневших» на морозе ресниц Настеньки, их заливали клеем. Потом, после съемок, приходилось с большим трудом и слезами избавляться от грима.
Кроме того, Наташа Седых героически бегала по зимнему лесу в тонком сарафанчике – это тоже было суровое испытание. Наконец, юной актрисе никак не удавалось расхрабриться, чтобы прыгнуть в пруд за Марфушенькой.
«Я никак не могла решиться на это. Пруд был очень грязный, просто кишел пиявками. Я раза три сбегала с пригорочка, а у самого берега останавливалась, пока Роу на меня не заорал. Страх расстроить Александра Артуровича оказался сильнее — я сразу плюхнулась в воду», - вспоминала позднее актриса.
Из-за чего рыдала Инна Чурикова
Инна Чурикова. Фото: кадр из фильма «Морозко»
Роль Марфушеньки планировали отдать Тамаре Носовой, но потом пригласили на пробы студентку театрального училища Инну Чурикову. И выбрали в результате ее. На пробах она отважно грызла орехи, не щадя собственных зубов, - так ей хотелось сниматься!
Но первые же отснятые кадры привели Инну в ужас. Она разрыдалась, увидев себя в образе Марфушеньки, с грубо раскрашенным лицом. «Я такая страшная! Меня никто замуж не возьмет!» - плакала Чурикова.
Были у начинающей актрисы и другие причины для огорчений. Сидя в зимнем лесу под елкой, Марфушенька должна была грызть яблоки, но вместо них пришлось «лакомиться» сырым луком: яблоки забыли в гостиницы. И снова слезы лились ручьем…
Баба-Яга «под мухой»
Георгий Милляр в образе Бабы-Яги. Фото: кадр из фильма «Морозко»
Георгий Милляр, игравший Бабу-Ягу, ухитрялся каждый день доставать алкоголь, хотя это было строго-настрого запрещено. Александр Роу поговорил с продавщицами местного магазина, чтобы они не продавали артисту спиртное. Но простые сельские женщины жалели любимого актера. И прятали для него бутылки в бидоны с молоком… Впрочем, это никак не помешало Милляру исполнить одну из своих лучших ролей в кино.
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«Морозко» получил главный приз на Венецианском кинофестивале. Нашу сказку очень полюбили не только в Советском Союзе, но и в других странах, особенно – в Польше, Чехии и Словакии. Там его до сих пор показывают каждый Новый год, он для зрителей этих стран – то же самое, что для наших – «Ирония судьбы, или С легким паром!»