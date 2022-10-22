«Тяжело очень»: Марк Варшавер рассказал о состоянии Анны Большовой после смертельной аварии

Звезда театра «Ленком» Анна Большова стала участницей аварии со смертельным исходом, предварительно установлено, что 14 октября она наехала на молодую женщину в Калужской области, и та скончалась под колесами авто звезды. Известно, что погибшая была сильно пьяна.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Как себя сейчас чувствует Анна Большова, находящаяся под следствием, рассказал ее руководитель Марк Варшавер. Актриса ни на день не останавливала свою творческую деятельность с момента аварии, и коллеги и зрители не знали до последнего, что она натворила. Однако, актриса переживает сильный стресс. Притом, что Варшавер уверен: Большова не виновна и ей не о чем беспокоиться.