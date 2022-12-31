«Чтобы с утра не было похмелья»: что Семенович, Волочкова и другие звезды пожелали читателям Teleprogramma.pro в Новый год

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Анита Цой: «Хочу пожелать, чтобы в Новый год вы расслабились, отдохнули!»

«Всем привет, дорогие друзья! Дорогая Teleprogramma.pro! Я хочу от себя, от Аниты Цой, поздравить вас с Новым годом! Друзья мои, время было непростое. Прошедший год был очень сложным для многих из вас, поэтому я хочу пожелать вам, чтобы в этот Новый год вы расслабились, отдохнули, - призывает Анита Цой.