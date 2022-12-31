«Чтобы с утра не было похмелья»: что Семенович, Волочкова и другие звезды пожелали читателям Teleprogramma.pro в Новый год

Этот год был тяжелым для всех нас, но в нем случались и радостные моменты. Правда, счастливые эпизоды сейчас – на вес золота. Но хочется надеяться, что символ Нового года – кролик – все же принесет нам спокойствия и мирного неба. Мы желаем этого своим читателям.
А что желают читателям Teleprogramma.pro наши звезды? Дадим им слово.
Стас Михайлов: «Мира, позитива и побольше любви в вашей жизни!»
Стас Михайлов. Фото: Global Look Press
«Поздравляю читателей сайта Teleprogramma.pro c Новым годом. Здоровья, счастья, исполнения желаний! – говорит Стас Михайлов. - Главное – мира, позитива и побольше любви в вашей жизни!»
Владимир Пресняков и Наталья Подольская: «Будьте счастливы, здоровы и смейтесь побольше!»
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press
«Дорогие читатели сайта Teleprogramma.pro! Мы от всей души поздравляем Вас с Новым годом! Будьте счастливы, здоровы и смейтесь побольше! – желает творческая чета. - Удачи Вам! С Новым годом!»
Анастасия Волочкова: «В моем лице у вас есть друг»
«Дорогие читатели и друзья Teleprogramma.pro! Я хочу вас поздравить с Новым годом и пожелать любви, радости, добра, удачи во всем. Пусть вас окружают настоящие, добрые, чистые, преданные люди! Пусть это будут такие друзья, которые останутся с вами в тот момент и в тот миг, когда это поистине будет нужно. Так знайте, что и в моем лице у вас есть друг, - признается Анастасия.
Анастасия Волочкова. Фото: личный архив
Я очень уважаю «Телепрограмму» за то, что журналисты и редакторы этого издания по-честному и по-настоящему освещают жизнь людей и все важные события, происходящие в жизни. В этом издании работают только порядочные люди.
Храни Вас Господь! Истинных благ и всего вам самого прекрасного! Всегда и в Новом году, конечно! »
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Анита Цой: «Хочу пожелать, чтобы в Новый год вы расслабились, отдохнули!»
«Всем привет, дорогие друзья! Дорогая Teleprogramma.pro! Я хочу от себя, от Аниты Цой, поздравить вас с Новым годом! Друзья мои, время было непростое. Прошедший год был очень сложным для многих из вас, поэтому я хочу пожелать вам, чтобы в этот Новый год вы расслабились, отдохнули, - призывает Анита Цой.
Анита Цой. Фото: личный архив
А уже в следующем почаще улыбались, были крепкими, здоровыми, источали много положительной, позитивной энергии не только для себя, но и для всех окружающих!
Очень хочется, чтобы вы чувствовали себя востребованными, счастливыми, чтобы знали, что я вас люблю! И любят все, кто окружает вас! С Новым годом, с новым счастьем! Ваша Анита Цой»
Анна Семенович: «Желаю, чтобы новогодняя ночь прошла весело»
«С Новым годом, читатели сайта Teleprogramma.pro! Я желаю вам счастья, здоровья, радости, любви, улыбок побольше! Но и конечно, умейте наслаждаться этой жизнью, - советует Анна Семенович. -
Анна Семенович. Фото: Global Look Press
- И чтобы новогодняя ночь прошла весело, а с утра не было похмелья. Я желаю вам этого от чистого сердца! Будьте счастливы, с Новым годом! Ваша Аня Семенович».
Татьяна Котова: «Желаю, чтобы Дел Мороз принес мешок с конфетками от болезней»
Татьяна Котова. Фото: Global Look Press
«Всем привет, я Татьяна Котова, поздравляю вас с Новым годом! Всех читателей сайта Teleprogramma.pro, - говорит певица. - Желаю, чтобы Дед Мороз принес огромный мешок с конфетками от болезней, печалей и невзгод, а также с конфетками любви, радостей и хорошего настроения!»
Teleprogramma.pro присоединяется ко всем пожеланиям и поздравляет своих читателей с Новым годом!