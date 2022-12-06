«Я разрешила ему все»: Анита Цой призналась, что прощала мужу измены

Певица Анита Цой замужем уже 30 лет. За несколько десятилетий пара пережила многое. В том числе измену.

Как недавно рассказала исполнительница, они с мужем Сергеем заключили брачный договор. Певицу раскритиковали поклонники: мол, в семье не место вот таким бюрократическим моментам. Но, видимо, в паре действительно есть риск развода, ведь позже всплыл еще один неприятный факт.

Цой призналась, что прощала своему мужу измены. И даже сама разрешила ему быть неверным! По словам Аниты, в тот период жизни она сильно поправилась и перестала привлекать супруга как женщина. После того, как она похудела, Сергей к ней вернулся.

«Если вдруг человек однажды не попробовал то, чего сильно хотел, включая какие-то сексуальные фантазии, то он может себя за это корить. Я своему мужу разрешила все!» — цитирует диву Telegram-канал «Светская хроника».

Певица также поведала, что за годы брака в их паре происходило множество событий. Во время пандемии и самоизоляции пара опять оказалась на грани развода. Супруги никогда не проводили так много времени вместе, им пришлось нелегко от нехватки личного пространства.