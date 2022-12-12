Стас Михайлов о Новом годе: «Люблю салаты, посиделки, уточку»

Певец, народный артист России Стас Михайлов признается, что очень ценит домашнюю атмосферу и душевные посиделки. А еще нередко вспоминает те моменты, когда был жив его брат.

Об этом, а также о новогодних пожеланиях детей и праздничном столе певец рассказал во время общения с журналистами в кулуарах премии «Песня года».

«Я холод не люблю»

— Стас, в декабре принято подводить итоги года. Что бы вы могли о них сказать?

— Хочется позитива, а не говорить о каких-то грустных вещах. Думаю, у каждого в семье бывают сложности. По большому счету, хочется другого, чтобы у людей возникал вопрос не про итоги года, а какой у нас будет задел на будущий год, куда мы пойдем, что мы будем делать, какие песни споем, и с каким творчеством придем к своему слушателю. Чтобы было желание петь, трудиться, и для меня это не пустые слова.

Практически всю свою жизнь, за исключением пандемии, и той ситуации, которая сейчас происходит, я работаю практически без остановки.

Но вот пришло время подумать. Я записал уже два альбома, один выйдет сейчас, в преддверии Нового года. Меньше гастрольной деятельности и больше творческой! И это хорошо!

Потому что, когда ты все время на гастролях, у тебя нет настроя для творчества, поэтому все к лучшему.

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