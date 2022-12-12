Стас Михайлов о Новом годе: «Люблю салаты, посиделки, уточку»

Певец, народный артист России Стас Михайлов признается, что очень ценит домашнюю атмосферу и душевные посиделки. А еще нередко вспоминает те моменты, когда был жив его брат.
Об этом, а также о новогодних пожеланиях детей и праздничном столе певец рассказал во время общения с журналистами в кулуарах премии «Песня года».
«Я холод не люблю»
— Стас, в декабре принято подводить итоги года. Что бы вы могли о них сказать?
— Хочется позитива, а не говорить о каких-то грустных вещах. Думаю, у каждого в семье бывают сложности. По большому счету, хочется другого, чтобы у людей возникал вопрос не про итоги года, а какой у нас будет задел на будущий год, куда мы пойдем, что мы будем делать, какие песни споем, и с каким творчеством придем к своему слушателю. Чтобы было желание петь, трудиться, и для меня это не пустые слова.
Практически всю свою жизнь, за исключением пандемии, и той ситуации, которая сейчас происходит, я работаю практически без остановки.
Но вот пришло время подумать. Я записал уже два альбома, один выйдет сейчас, в преддверии Нового года. Меньше гастрольной деятельности и больше творческой! И это хорошо!
Потому что, когда ты все время на гастролях, у тебя нет настроя для творчества, поэтому все к лучшему.
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Стас Михайлов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— Что будет на вашем новогоднем столе?
— Это уже стандартный вопрос из года в год. Я ничего нового не скажу, сказав, что семейный стол — это гулять так, как мы были воспитаны здесь. Салаты, посиделки, уточка. Радость! Мне больше доставляет радость, когда есть душевная атмосфера, когда все близкие дома.
— А какие зимние забавы предпочитаете: на лыжах походить, на коньках, на санках покататься?
— Я вообще холод не люблю. Теплее одеться и с друзьями пожарить шашлык.
— Что на Новый год уже попросили ваши дети?
— Я хотел поехать в тепло, а они сказали: «Папа, хотим на снег». Останемся здесь, на снегу. Одна просит покататься на лыжах, они ей понравились.
Из подарков ничего не просят, может быть, когда-нибудь придет время. У них какая-то своя молодежная мода. Я даже не знаю, как это назвать. Но то, что их что-то радует, для меня это уже ценно.
Маша может попросить мягкую игрушку или какие-то светильнички, краски, фломастеры. И слава Богу.
«У меня нет желания, чтобы дети пели»
— Дети как-то пользуются вашим именем?
— Да я им и такой возможности не даю. Например, Иванка, наоборот, стала постарше и, как любой человек из творческой семьи, хочет показать, в чем человек может сам реализоваться. И это неплохо. Пускай реализовывается.
Многие прекрасно знают мою позицию. У меня нет желания, чтобы дети пели. Если они себя проявят, то я, конечно, подтолкну их, помогу. Но мне кажется, что из них никто не впишется в это дело.
Стас Михайлов. Фото: Global Look Press
— Какой Новый год был самым необычным для вас?
— Необычный год был в моей жизни тогда, когда был жив мой брат. Для меня останется незабываемым, когда у меня была полноценная семья. Вот это для меня, наверное, самое необычное.
Все остальное — чего-то больше, чего-то меньше. С годами начинаешь понимать, что ценность — в людях. Самое главное — кто рядом с тобой. Главное — чтобы были не потери, а приобретения. Вот что важно.