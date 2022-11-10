Кого на самом деле Филипп Киркоров отхлестал букетом по лицу в Казахстане и другие грехи поп-короля

Существует такое выражение: «Можно попасть в историю, а можно вляпаться». Последнее время создается впечатление, что Филипп Киркоров делает это с завидной регулярностью. Назвал певицу Наргиз уродиной, вышел на сцену в Казахстане в «колготках», отхлестал своего охранника букетом.

Что это — влияние лунного затмения, просто неудачное стечение обстоятельств или ощущение звездной вседозволенности? Или, может, оппоненты тоже ответственны за поведение короля российской эстрады? Рассказываем подробнее о злоключениях Филиппа Бедросовича с комментариями руководителя центра психологического здоровья Анны Завгородневой.

Послал журналистку подальше

После концерта в Санкт-Петербурге, посвященного юбилею концертного зала «Октябрьский», одна из журналисток спросила певца, коллекционирует ли он что-либо. Артист ответил, что собирает меню из ресторанов. «Тырите?» — простодушно спросила корреспондентка, после чего была послана подальше.

Назвал Наргиз уродиной

Некрасивая история началась с того, что уроженка Ташкента, певица Наргиз, выразила возмущение фактом приезда поп-короля в свой город. В соцсетях она опубликовала видео, где ругается матом при виде афиши о гастролях певца. «Понаехали», — сказала Наргиз, закончив фразу нецензурной лексикой.

Сначала разгневанный Филипп Бедросович решил ответить обидчице в Интернете. Этот ответ носил вполне мирный характер.

«Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится», — отметил артист.