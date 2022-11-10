Кого на самом деле Филипп Киркоров отхлестал букетом по лицу в Казахстане и другие грехи поп-короля

Существует такое выражение: «Можно попасть в историю, а можно вляпаться». Последнее время создается впечатление, что Филипп Киркоров делает это с завидной регулярностью. Назвал певицу Наргиз уродиной, вышел на сцену в Казахстане в «колготках», отхлестал своего охранника букетом.
Что это — влияние лунного затмения, просто неудачное стечение обстоятельств или ощущение звездной вседозволенности? Или, может, оппоненты тоже ответственны за поведение короля российской эстрады? Рассказываем подробнее о злоключениях Филиппа Бедросовича с комментариями руководителя центра психологического здоровья Анны Завгородневой.
Послал журналистку подальше
После концерта в Санкт-Петербурге, посвященного юбилею концертного зала «Октябрьский», одна из журналисток спросила певца, коллекционирует ли он что-либо. Артист ответил, что собирает меню из ресторанов. «Тырите?» — простодушно спросила корреспондентка, после чего была послана подальше.
Назвал Наргиз уродиной
Некрасивая история началась с того, что уроженка Ташкента, певица Наргиз, выразила возмущение фактом приезда поп-короля в свой город. В соцсетях она опубликовала видео, где ругается матом при виде афиши о гастролях певца. «Понаехали», — сказала Наргиз, закончив фразу нецензурной лексикой.
Сначала разгневанный Филипп Бедросович решил ответить обидчице в Интернете. Этот ответ носил вполне мирный характер.
«Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится», — отметил артист.
Певица Наргиз. Фото: Global Look Press
Но уже выйдя на сцену в Ташкенте, Киркоров перешел на личности, сделав акцент на внешности Наргиз.
«Тот, кто не умеет любить, никогда не споет песню о любви, у него никогда ничего не получится. Как у нее ничего не получится, как бы она не старалась, стриглась, дреды накладывала. Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть? — сказал Филипп Киркоров. — Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу то свою смотрела в зеркало? Ты себя то видела, уродина?»
Общественность была возмущена поведением певца. Многие отметили, что какой бы ни была внешность женщины, каких бы политических взглядов она не придерживалась, что бы она ни говорила, это не дает никому права называть ее уродиной. Даже поп-королю.
Обматерил Викторию Боню
Расправившись с Наргиз, артист перешел на Викторию Боню, вставшую на защиту певицы в соцсетях.
Телеведущая записала видео, в котором нелестно высказалась о Филиппе Бедросовиче и даже предложила обратиться к президенту, чтобы лишить его звания народного артиста.
Потом Виктория Боня пришла на страницу Филиппа Киркорова со словами: «Назвать женщину уродиной на сцене, когда в зале сидят женщины и дети. В Америке общество не простило бы такое, это был бы его последний концерт».
Поп-король в своем ответе выразил сомнение в наличии талантов Бони и заодно процитировал Марину Цветаеву: «Ну как еще напомнить о себе, бездарной? Господи! Уж сколько их упало в эту бездну... ничего нового».
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Виктория Боня. Фото: Global Look Press
Через несколько дней Виктория Боня вроде бы смягчилась, заявив, что на самом деле не питает особых симпатий к Наргиз. Ведь она неоднократно высказывалась против России, из-за чего артистке запретили въезд в нашу страну сроком на 50 лет. Но, мол, все равно Киркоров не прав.
«Если бы вы видели, что она говорила про Россию, то он правильно сказал. Но зачем опускаться на ее уровень?» — написала Виктория.
Также телеведущая отметила, что у нее есть защитник, который мог бы поговорить с Филиппом Бедросовичем, но она не станет ему давать телефон певца. От греха подальше.
Однако апогеем этих разборок стало личное сообщение Виктории от Филиппа Киркорова, в котором он не пожалел нецензурных слов в ее адрес.
Вышел в «колготках» на концерте в Алматы
Приключения Филиппа Бедросовича продолжились в Южной столице Казахстана, куда король российской эстрады также приехал с концертом.
После этого выступления певца в соцсетях много шутили, что он открыл сезон мужских колготок. Все дело в том, что артист появился на сцене в прозрачном комбинезоне, создав впечатление выступления в цветных колготках. Образ «органично» дополнили разноцветная жилетка и шляпа.
Многие пользователи Интернета невольно вспомнили и похожий наряд Лолиты, когда эпатажная артистка вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Правда, он настолько подчеркивал чрезмерную пышность форм певицы, что это породило немало мемов.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Позже артист оправдался в соцсетях за свой образ, заявив, что над ним просто подшутили участники команды, спрятав шорты.
Кстати, в соцсетях можно найти комментарии очевидцев инцидента. Так одна из зрительниц алматинского концерта написала, что поп-король во время смены номеров переодевался прямо на сцене. И тогда же обнаружил, что шорты исчезли.
А участники команды Киркорова в панике забегали в их поисках. Потеряли ли они шорты по халатности, украли ли их злоумышленники или же это часть представления, разыгранная самим Филиппом Киркоровым, об этом нам остается только догадываться.
Отхлестал охранника букетом цветов
В Интернете распространяется видео с того же концерта в Казахстане, в котором поп-идол спускается в зрительный зал и бьет незнакомого мужчину букетом цветов по лицу. В соцсетях отыскался и обладатель этого букета. Им оказался заведующий литературной частью Театра драмы им. Лермонтова Алексей Гостев. Вот что он пишет у себя на странице.
«Вынужден вступиться за артиста и рассказать, как было на самом деле, поскольку я и свидетель, и пострадавший. На сцену к Филиппу никого не пускали из соображений безопасности. Но после песни «Снег» я подошел с букетом к сцене и помахал Филиппу, чтобы он меня увидел, — отмечает Алексей. — Подарил цветы. А когда возвращался, на меня коршуном налетел бодигард, который знает меня много лет, но в темноте не признал и попытался «открутить мне голову». Филипп увидел со сцены, что «наших бьют», и выразил свое отношение чересчур эмоционально. Потом подошел телохранитель, извинился, инцидент был исчерпан. Я не в претензии».
Впрочем, даже после объяснения Алексея многие пользователи Сети отметили, что Филипп Киркоров был не прав и не стоило хлестать человека букетом по лицу.
Комментарий психолога Анны Завгородневой
А вот что говорит о поведении певца психолог, руководитель собственного психологического центра Анна Завгороднева.
«Если учитывать, что все события произошли подряд, то что-то стало запускающим триггером. А уже дальше на ситуацию нервного напряжения наложилось все остальное, — поясняет Анна Завгороднева. — И когда человек находится в ярком и напряженном эмоциональном состоянии, то контроль поведения снижается. Это такая особенность нашего организма. В состоянии напряжения мы тяжелее себя контролируем, поддаемся на провоцирующие конфликты.
Мы не видели триггера во внешнем пространстве. Но, возможно, с Филиппом Бедросовичем что-то произошло, и дальше мы уже наблюдали за рядом его активных эмоциональных действий».
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
— А мог на поведение Филиппа Киркорова повлиять изматывающий гастрольный график?
— Однозначно. Вообще, это частое явление. И все проходили через состояние, когда очень большая нагрузка, много работы и истощается весь организм. А надо понимать, что центральная нервная система требует и разгрузки, и отдыха. Но мы же думаем: «Ничего страшного, посплю недельку по пять часов в сутки, ничего не произойдет». А на самом деле произойдет.
Могут пострадать и внутренние органы, и поведение контролируется гораздо хуже. Такие вещи мы привыкли наблюдать у детей, когда ребенок не выспался, провел день, насыщенный событиями, а потом у него случается истерика, и все такие: «Ну, устал».
У детей уровень самоконтроля, конечно, меньше, и мы снисходительно относимся к ним. А когда так себя ведет взрослый, то осуждаем его. Хотя на самом деле раз у взрослого высший уровень самоконтроля, то мы таких проявлений не замечаем. Но что мы можем увидеть?
Мы же не видим, как человек рыдает в ванной. Ведь многое остается за кадром. Мы не видим активного гастрольного графика, но видим, как он может влиять на человека.