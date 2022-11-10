«Ты пресмыкалась...»: звезда «Дома-2» оценил увесистый пинок Киркорова для Наргиз

Рустам Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» прокомментировал скандал между поп-королем сцены Филиппом Киркоровым и Наргиз.
Ранее бывший муж Аллы Пугачевой оскорбился словами Закировой, причислившей его к «понаехавшим». В ответ Филипп Бедросович отвесил Наргиз увесистый пинок, заявив, что она еще вчера лебезила и заискивала. Также певец прошелся и по внешности поп-дивы.
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В свою очередь, Рустам Солнцев подметил, что поп-король себя в обиду не дал.
«Филипп был хорош в ответе Наргиз до определенного момента. Но он ей в принципе правильно ответил: «Ты пресмыкалась, а теперь на меня гонишь». Допустим, ответ был литературен и, наверное, со многих точек зрения правилен.
Но с другой стороны, что же ты за ..., раз люди должны перед тобой пресмыкаться, и почему Наргиз делала это? Зачем она вообще вступила на эту странную дорожку некрасивого, постыдного общения?» — удивляется звезда «Дома-2».