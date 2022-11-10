«Ты пресмыкалась...»: звезда «Дома-2» оценил увесистый пинок Киркорова для Наргиз

Рустам Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» прокомментировал скандал между поп-королем сцены Филиппом Киркоровым и Наргиз.

Ранее бывший муж Аллы Пугачевой оскорбился словами Закировой, причислившей его к «понаехавшим». В ответ Филипп Бедросович отвесил Наргиз увесистый пинок, заявив, что она еще вчера лебезила и заискивала. Также певец прошелся и по внешности поп-дивы.

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