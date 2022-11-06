Лучше не возвращаться: Наргиз может пойти под суд в России

Адвокат Елизавета Селезнева уверена, что в России скандальной певице Наргиз Закировой грозит уголовная ответственность после ее провокационных постов в соцсетях. За оскорбления российской армии 52-летняя артистка может пойти под суд даже за неимением гражданства РФ и запретом на въезд в нашу страну.

«Я считаю, что, скорее всего, поскольку на нее наложили административное наказание и запретили ей въезд в Российскую Федерацию, у нее есть правоотношения с РФ. То есть, либо это вид на жительство, либо это оформление гражданства, либо это какое-то долгосрочное разрешение на работу», — цитирует Селезневу 5-tv.ru.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам юриста, любое из перечисленных обстоятельств дает юридическое основание возбудить против певицы дело – уголовное или административное.

«Российская Федерация имеет полное право возбудить в рамках Кодекса об административных правонарушениях по статье 5.63 об оскорблении дело и признать ее виновной. Это в судебном порядке происходит: выносится постановление и, скорее всего, может быть какой-то штраф. Как физическому лицу, штраф небольшой - до 100 тысяч рублей, как индивидуальному предпринимателю или юрлицу — до 700 тысяч рублей», — уточнила эксперт.

Из «уголовки» Наргиз могут грозить обвинения в разжигании розни или в пропаганде нацизма.