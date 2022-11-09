«Вопрос к тем, кто это выставил»: Сергей Соседов объяснил появление Филиппа Киркорова в «колготках»

Поп-король Филипп Киркоров вновь оказался в центре внимания общественности. Правда, после недавнего концерта в Алматы его уже в шутку окрестили «Голым королем». А в соцсетях шутят, что певец открыл сезон мужских колготок. Все дело в том, что он вышел на сцену в прозрачном комбинезоне, создав впечатление выступления в колготках. Образ «органично» дополнили цветная жилетка и шляпа.
Многие пользователи Интернета невольно вспомнили и похожий наряд Лолиты, когда эксцентричная певица появилась на сцене в обтягивающем комбинезоне. Правда, он настолько подчеркивал чрезмерную пышность форм певицы, что это породило немало мемов. Но Филипп – мужчина, на нем больше ответственности.
Позволительно ли артисту появляться перед зрителями в одних «колготках» ? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с известным музыкальным критиком Сергеем Соседовым.
«Это просто буря в стакане воды»
- Сергей, как вы оцениваете образ Филиппа Киркорова в Алматы и реакцию на него зрителей? Люди в Интернете упражняются в остроумии. Пахнет скандалом!
- Образ, безусловно, должен вызывать эмоции. Это часть профессии. Но я не понимаю, зачем зрители, которые не любят Киркорова, приходят на его концерт, выкладывают фото и пишут: «Позорище». Мне хочется спросить этих людей. Если вы не поклонники Киркорова, зачем вы приходите на его концерт?
А если вы поклонники, то, наверное, он заслужил ваше внимание тем, что менял наряды, эпатировал перьями, стразами. Поэтому у меня вопрос к тем, кто это выставил. Они, что, блюстители нравов, что им нужно выставить Киркорова в таком свете?
Если мне неинтересно, то я не пойду на концерт и даже не буду на это смотреть.
Настоящие поклонники радуются. А вот эти третьи, которые ни то, ни се мнят себя блюстителями нравов и что-то там пишут.
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press
- Как вы думаете, скандал действительно стал частью шоу Филиппа Киркорова, или же он просто попал в очередной переплет?
- Это никакой не переплет, а просто буря в стакане воды. Вот вы выйдете на улицу и спросите 50 человек: «Что вы думаете про новый образ Филиппа Киркорова?» 35 спросят, что это за образ, может быть, двое скажут, что видели. А остальные вас пошлют далеко и скажут: «Мы далеки от всего этого». Я не думаю, что это прямо какой-то скандал.
Кому-то нужно раздувать скандал, но не Киркорову, а другим людям: всяким порталам, редакциям, чтобы их читали.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Женщин нужно держать в ежовых рукавицах»
- Но ведь Филипп Бедросович и сам последнее время дает пищу для обсуждений. Например, оскорбляет женщин… (Недавно певец послал подальше журналистку, услышав от нее вопрос: «Тырите ли вы меню?», а певицу Наргиз назвал уродиной – прим. ред.)
- Может быть, эти женщины того и стоят, нарываются на оскорбления. Почему вы думаете, что он априори виновник? Я не считаю, что женщины – это какие-то особые граждане. Наоборот, им стало слишком много позволено. Женщин сейчас нужно держать в ежовых рукавицах, по Домострою. Это памятник древнерусской литературы XIII века, где хорошо расписаны межполовые взаимоотношения, как женщина должна вести себя по отношению к мужчине и в семье.
Женщин в обществе распустили, им дано неоправданно много. По большей части, они этого не достойны, за исключением редких случаев. Мир создают и двигают мужчины. Все научные открытия, а также философия, литература, музыка – все это создается исключительно мужчинами, за редким исключением, которое только подтверждает это правило.
Поэтому я считаю, что сейчас наблюдается слишком большой крен в сторону женщины. Уж слишком много требуется уважения к ней. А, собственно, с какой стати?
Женщины выполняют свою роль, предписанную им природой, а мужчины – свою. Я против особого отношения к дамам в обществе. Несомненно, мужчина должен быть на первых ролях, а женщина – почитать, уважать его. Сначала она должна уважать его, а потом – наоборот. Все-таки должно быть подчинение, первенство – за мужчиной. В этом отношении я сексист.
Наверное, Киркоров не просто так что-то сказал. Возможно, его спровоцировали, потому что прессе нужны скандалы и так далее. И потом, я знаю, как ведут себя некоторые журналистки. Некоторым можно и по башке дать, скажу вам честно, а не только сказать что-то резкое. Поэтому здесь, я скорее всего, встану на сторону Филиппа.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
А вот что говорит сам Филипп Бедросович
Кстати, в соцсетях Филипп Киркоров все-таки объяснил свое появление в эпатажном наряде шуткой своего коллектива.
«Моя команда – настоящие хулиганы. При моем богатом опыте даже я был в шоке, когда меня практически раздели на песне «В саду Эдемовом». Именно в этот момент я должен был выходить в зрительный зал! – пояснил певец. - Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам… На этот раз разыграли карту «Голый король», оставив меня без шорт ровно перед тем, как мне идти в зал»
По словам Филиппа Бедросовича, такие шутки он не любит, но остался в безвыходном положении. Ведь show must go on (шоу должно продолжаться).
«Я запомню эту выходку моего коллектива надолго. И приготовлю «ответочку»! Каждый по-своему отмечает лунное затмение!» - пригрозил артист.
Впрочем, зная о вспыльчивом характере певца и строгой дисциплине в его коллективе, не все поверили в объяснение Филиппа Киркорова. Ведь про таких, как Филипп Бедросович, говорят: «Не оглянется во гневе!»