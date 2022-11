«Вопрос к тем, кто это выставил»: Сергей Соседов объяснил появление Филиппа Киркорова в «колготках»

А вот что говорит сам Филипп Бедросович

Кстати, в соцсетях Филипп Киркоров все-таки объяснил свое появление в эпатажном наряде шуткой своего коллектива.

«Моя команда – настоящие хулиганы. При моем богатом опыте даже я был в шоке, когда меня практически раздели на песне «В саду Эдемовом». Именно в этот момент я должен был выходить в зрительный зал! – пояснил певец. - Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам… На этот раз разыграли карту «Голый король», оставив меня без шорт ровно перед тем, как мне идти в зал»

По словам Филиппа Бедросовича, такие шутки он не любит, но остался в безвыходном положении. Ведь show must go on (шоу должно продолжаться).

«Я запомню эту выходку моего коллектива надолго. И приготовлю «ответочку»! Каждый по-своему отмечает лунное затмение!» - пригрозил артист.

Впрочем, зная о вспыльчивом характере певца и строгой дисциплине в его коллективе, не все поверили в объяснение Филиппа Киркорова. Ведь про таких, как Филипп Бедросович, говорят: «Не оглянется во гневе!»