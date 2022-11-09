«Вопрос к тем, кто это выставил»: Сергей Соседов объяснил появление Филиппа Киркорова в «колготках»

Поп-король Филипп Киркоров вновь оказался в центре внимания общественности. Правда, после недавнего концерта в Алматы его уже в шутку окрестили «Голым королем». А в соцсетях шутят, что певец открыл сезон мужских колготок. Все дело в том, что он вышел на сцену в прозрачном комбинезоне, создав впечатление выступления в колготках. Образ «органично» дополнили цветная жилетка и шляпа.

Многие пользователи Интернета невольно вспомнили и похожий наряд Лолиты, когда эксцентричная певица появилась на сцене в обтягивающем комбинезоне. Правда, он настолько подчеркивал чрезмерную пышность форм певицы, что это породило немало мемов. Но Филипп – мужчина, на нем больше ответственности.

Позволительно ли артисту появляться перед зрителями в одних «колготках» ? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с известным музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

«Это просто буря в стакане воды»

- Сергей, как вы оцениваете образ Филиппа Киркорова в Алматы и реакцию на него зрителей? Люди в Интернете упражняются в остроумии. Пахнет скандалом!

- Образ, безусловно, должен вызывать эмоции. Это часть профессии. Но я не понимаю, зачем зрители, которые не любят Киркорова, приходят на его концерт, выкладывают фото и пишут: «Позорище». Мне хочется спросить этих людей. Если вы не поклонники Киркорова, зачем вы приходите на его концерт?

А если вы поклонники, то, наверное, он заслужил ваше внимание тем, что менял наряды, эпатировал перьями, стразами. Поэтому у меня вопрос к тем, кто это выставил. Они, что, блюстители нравов, что им нужно выставить Киркорова в таком свете?

Если мне неинтересно, то я не пойду на концерт и даже не буду на это смотреть.

Настоящие поклонники радуются. А вот эти третьи, которые ни то, ни се мнят себя блюстителями нравов и что-то там пишут.