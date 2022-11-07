«Вам надо петь «Я люблю вас, бабушки»: Сергей Соседов приложил 55-летнего Рому Жукова на «Суперстар! Возвращение»

В минувшее воскресенье, 6 ноября, на НТВ вышел в эфир третий сезон популярного проекта «Суперстар! Возвращение», в котором принимают участие звезды прошлых лет.
В их числе и популярный в конце прошлого века, 55-летний вокалист Роман Жуков.
В первом выпуске шоу он исполнил свой хит 33-летней давности «Я люблю вас, девочки, я люблю, вас, мальчики», который в конце 80-х - начале 90-х годов крутили на всех дискотеках страны.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Сейчас же, по мнению и жюри, и ведущих шоу, эта песня не зашла бы.
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что песне в ее нынешнем звучании не хватает свежести и дискотечной легкости.
Рома Жуков. Фото: кадр программы
«Это был хит, несомненно. Но мне кажется, время этой композиции ушло. Нет в ней той свежести. Я при этом даже не могу понять, почему. То ли это надо петь другим голосом, что ли. Может, надо петь: «Я люблю вас, дедушки, я люблю вас, бабушки». В сегодняшнем прочтении не хватает толики юмора. Мне показалось, сейчас было натужно, искусственно. Не было дискотечной легкости, что понятно, ведь и ты уже не мальчик», - высказался Сергей Соседов.