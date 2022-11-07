«Вам надо петь «Я люблю вас, бабушки»: Сергей Соседов приложил 55-летнего Рому Жукова на «Суперстар! Возвращение»

В минувшее воскресенье, 6 ноября, на НТВ вышел в эфир третий сезон популярного проекта «Суперстар! Возвращение», в котором принимают участие звезды прошлых лет.

В их числе и популярный в конце прошлого века, 55-летний вокалист Роман Жуков.

В первом выпуске шоу он исполнил свой хит 33-летней давности «Я люблю вас, девочки, я люблю, вас, мальчики», который в конце 80-х - начале 90-х годов крутили на всех дискотеках страны.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».