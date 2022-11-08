Киркоров устроил вакханалию в Казахстане: выскочил на сцену в белье и давай удивлять!

Филипп Киркоров решил, что плясок на кресте для того, чтобы он нем говорили будет недостаточно и вышел на сцену в своем казахстанском шоу в трусиках.

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Да, поверх белья было надето нечто прозрачное еще, но эту очень символическую защиту тела никто не заметил. Тем более Филипп Киркоров всячески сам подчеркивал то, что он в неглиже, прикрывая рукам причинное место.

Артист кого-то шокировал этим поступком, а кого-то просто рассмешил. Сейчас в Сети его костюмчик активно сравнивают с тем, в котором некогда ославилась Лолита.

Как считаете – похожи?