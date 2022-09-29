«У нее есть гражданство Израиля»: почему Пугачева улетела из России

В четверг, 29 сентября, СМИ сообщили, что Алла Пугачева улетела из России в Израиль без обратного билета. Звездный адвокат Александр Бенхин не стал осуждать Примадонну и подчеркнул, что она имела полное право отправиться за границу.

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По мнению юриста, народная артистка вполне могла покинуть родную страну навсегда.

«У нее есть гражданство Израиля. Значит, она может спокойно перемещаться, куда хочет, никаких ограничений у нее нет, она имеет право это делать. Алла Борисовна не военнообязанная», — заявил Бенхин в беседе с Teleprogramma.pro.

По мнению адвоката, певица поспешила отправиться за границу, поскольку переживает за своих восьмилетних детей: дочь Лизу и сына Гарри. Чтобы поскорее перевезти детей, Пугачева даже решила пропустить похороны своего давнего друга Бориса Моисеева.