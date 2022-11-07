«Мама разрулила?»: в Сети смеются над возвращением Собчак в Россию

Так называемая журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом сообщили очевидцы, которые видели ее на границе в Псковской области.

Однако на родине светскую львицу, мягко говоря, недолюбливают из-за ее лицемерия и бесконечного вранья. Вот что пишут люди в Сети про бывшую ведущую «Дома-2»:

«Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал!», «А зачем она здесь нужна?», «Деньги любит, а их она умеет зарабатывать только в России»,

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«Мама все разрулила? Или вы до сих пор верите в то, что всего сама добились?»

Собчак, напомним, полгода всем врала про получение гражданства Израиля. Говорила, что фейки специально придумывают, чтобы оказать давление на журналистику, к которой она не имеет никакого отношения.