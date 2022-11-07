«Уехала по делам»: Данко рассказал, почему Собчак выпутывается из сложных ситуаций

— Как вы думаете, почему мы вновь читаем новости о Ксении Собчак? Она уже решила все вопросы и ей больше не о чем беспокоиться?

— Я думаю, Ксении Собчак по жизни не о чем беспокоиться. Сомневаюсь в том, чтобы у нее были какие-то серьезные проблемы.

— А зачем Ксения тогда бежала?

- Но нужно дождаться ее комментария. Может, она действительно уехала по делам, а все подали с иного ракурса? Вообще, странная, конечно, история. Поживем, увидим, что будет дальше. Собчак ведь всегда выкручивалась из всех ситуаций каким-то магическим образом. Может, у нее блат. (Смеется.)