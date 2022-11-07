«Уехала по делам»: Данко рассказал, почему Собчак выпутывается из сложных ситуаций

Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на очевидцев. В СМИ пишут, что Ксения возвратилась обратно из Латвии через пункт пропуска «Бурачки» в Псковской области. По данным источников ТАСС, Собчак прибыла в Россию еще неделю назад, но не афишировала это.
Почему эпатажная теледива все же вернулась на родину? Этот вопрос журналисты Teleprogramma.pro адресовали певцу Данко.
Данко. Фото: Global Look Press
— Как вы думаете, почему мы вновь читаем новости о Ксении Собчак? Она уже решила все вопросы и ей больше не о чем беспокоиться?
— Я думаю, Ксении Собчак по жизни не о чем беспокоиться. Сомневаюсь в том, чтобы у нее были какие-то серьезные проблемы.
— А зачем Ксения тогда бежала?
- Но нужно дождаться ее комментария. Может, она действительно уехала по делам, а все подали с иного ракурса? Вообще, странная, конечно, история. Поживем, увидим, что будет дальше. Собчак ведь всегда выкручивалась из всех ситуаций каким-то магическим образом. Может, у нее блат. (Смеется.)
— Как, на ваш взгляд, этот скандал скажется на ее карьере?
— Я думаю, положительно. У нас же главное — скандал: чем скандальнее, тем интереснее. Когда все хорошо и ровно, никому это не интересно, никто это не печатает.
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Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Напомним, Ксения Собчак уехала из России в Литву после задержания своего коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора глянцевого издания Tatler Ариана Романовского, обвиненных в вымогательстве.
К тому же в особняке телеведущей прошел обыск, свидетелем которого стал ее муж, режиссер Константин Богомолов. Очевидно, светская дива опасалась, что тоже станет подозреваемой по резонансному делу. Однако, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, статус Ксении Собчак — свидетель.