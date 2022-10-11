Данко: «Пугачевой давно уже нигде нет, меня крутят чаще»

Певец Данко, он же Александр Фадеев, заявил о том, что песни Аллы Пугачевой уже давно не крутят на российских радиостанциях. А все потому, что у нее просто нет новых песен.

«Чаще меня крутят. Ее давно уже нигде нет, сейчас другой формат у радиостанций — молодежный. Я ее давно не слышал, реально, свои песни слышу чаще, чем ее», — заявил артист в разговоре с Teleprogramma.pro.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что поэт Илья Резник, написавший много песен Примадонне, едва сводит концы с концами. Якобы теперь он не получает авторские отчисления.

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