Инна Чурикова впервые после госпитализации вышла на связь

20 и 21 октября на сцене театра им. Вахтангова должны были показать спектакль «Аудиенция», рассказывающий о британской королеве Елизавете II. Однако постановку отменили.
Как объяснили СМИ в пресс-службе театра, народная артистка СССР Инна Чурикова, играющая главную роль, не восстановилась после неудачного падения со сцены летом.
Teleprogramma.pro дозвонилась до актрисы, чтобы узнать, как она сейчас себя чувствует и когда планирует вернуться к зрителям.
«Как только организм скажет: «Подъем», я и буду играть», - сообщила нашему изданию Инна Чурикова.
Подробнее о своем самочувствии она говорить не стала.
Напомним, летом 78-летняя Инна Михайловна получила травму грудины, подвздошной кости и ребер после неудачного падения со сцены. После этого актрису положили в реанимацию Боткинской больницы, но спустя пару дней лечения перевели в обычную палату. А потом выписали домой с условием соблюдения постельного режима.
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Инна Чурикова и Глеб Панфилов. Фото: Global Look Press
Сейчас рядом с Инной Чуриковой находится ее муж – режиссер Глеб Панфилов. За изменениями состояния актрисы следят врачи.
А меж тем Инну Михайловну ждут не только в театре Вахтангова, но и в родном «Ленкоме», где артистка задействована в двух спектаклях: «Ложь во спасение» и «Аквитанская львица». Пожелаем Инне Чуриковой скорейшего восстановления и возвращения к своим зрителям!