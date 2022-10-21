Инна Чурикова впервые после госпитализации вышла на связь

20 и 21 октября на сцене театра им. Вахтангова должны были показать спектакль «Аудиенция», рассказывающий о британской королеве Елизавете II. Однако постановку отменили.

Как объяснили СМИ в пресс-службе театра, народная артистка СССР Инна Чурикова, играющая главную роль, не восстановилась после неудачного падения со сцены летом.

Teleprogramma.pro дозвонилась до актрисы, чтобы узнать, как она сейчас себя чувствует и когда планирует вернуться к зрителям.