Театр Вахтангова отменил спектакль с Инной Чуриковой

Стало известно, что московский театр имени Вахтангова отменил спектакль «Аудиенция», главную роль в котором играет 79-летняя актриса Инна Чурикова.
20 и 21 октября театр не покажет постановку режиссера Глеба Панфилова, в которой роль королевы Елизаветы II играет его супруга Инна Чурикова.
Причина - в плохом самочувствии легендарной актрисы.
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«Инна Чурикова пока не восстановилась», — сообщила пресс-служба театра.
Напомним, Инна Чурикова получила серьезные травмы минувшим летом, упав со сцены. Глеб Панфилов выхаживает супругу, но пока Инна Михайловна все еще не готова появиться на публике.
По материалам «СтарХита».