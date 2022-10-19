Театр Вахтангова отменил спектакль с Инной Чуриковой

«Инна Чурикова пока не восстановилась», — сообщила пресс-служба театра.

Напомним, Инна Чурикова получила серьезные травмы минувшим летом, упав со сцены. Глеб Панфилов выхаживает супругу, но пока Инна Михайловна все еще не готова появиться на публике.

По материалам «СтарХита».