Состояние остается тяжелым: Инна Чурикова не может ходить

В минувшем июле Инну Чурикову госпитализировали. По слухам, актриса, которая служит в Ленкоме, получила травму при падении со сцены.

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Директор театра заверил, что звезда обратилась к врачу из-за плохого самочувствия, однако, по информации Prozvezd, все оказалось куда серьезнее. В результате падения Инна Михайловна получила множественные травмы грудины и переломы ребер.

Несмотря на то, что артистку выписали из больницы еще летом, она до сих пор не оправилась. По словам окружения, состояние Чуриковой остается тяжелым.