Состояние остается тяжелым: Инна Чурикова не может ходить

В минувшем июле Инну Чурикову госпитализировали. По слухам, актриса, которая служит в Ленкоме, получила травму при падении со сцены.
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Директор театра заверил, что звезда обратилась к врачу из-за плохого самочувствия, однако, по информации Prozvezd, все оказалось куда серьезнее. В результате падения Инна Михайловна получила множественные травмы грудины и переломы ребер.
Несмотря на то, что артистку выписали из больницы еще летом, она до сих пор не оправилась. По словам окружения, состояние Чуриковой остается тяжелым.
«Она до сих пор соблюдает постельный режим, поскольку не может ходить. Инна Михайловна находится под постоянным наблюдением врачей», — рассказали инсайдеры.
Семья 78-летней актрисы воздерживается от комментарием. Однако уже известно, что сентябрьские спектакли с участием Чуриковой отменены.