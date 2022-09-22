«Иноагентам нужно через Госуслуги регистрироваться»: Прохор Шаляпин обратился к Алле Пугачевой

Общественность продолжает дискутировать о поступке Аллы Пугачевой, попросившей включить ее в ряды иностранных агентов. Напомним, таким образом Примадонна выразила свою солидарность с мужем. В минувшие выходные решением Минюста Максим Галкин* пополнил ряды иноагентов.
Реакция Аллы Борисовны не заставила себя долго ждать. Артистка разместила в соцсетях пост, где не только упомянула о супруге, но и впервые высказалась об актуальной повестке.
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющую жизнь наших граждан», — написала певица.
Когда мы попросили прокомментировать поступок Аллы Борисовны Прохора Шаляпина, специально для Teleprogramma.pro певец подготовил целую речь. Приводим ее практически без изменений.
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Прохор Шаляпин: «Алла Пугачева говорит много лишнего»
«После того как мужа Аллы Пугачевой признали иноагентом, она, как шутят телеграм- каналы, сначала сказала, что найдет моложе, но потом, вспомнив, что родилась при Сталине, высказала солидарность с Максимом и попросила, чтоб ее тоже внесли в список иностранных агентов.
Попросила, блин... Передайте ей, что иноагентам нужно через Госуслуги регистрироваться.
Прохор Шаляпин. Фото: соцсети
Свое обращение властям России Аллы Борисовна сделала через заблокированный «Инстаграм», наверное, думая, что Песков возглавляет Минюст. В посте певица указала, что она с Галкиным* настоящие патриоты, а наши солдаты гибнут за «иллюзорные цели».
Пугачева и Галкин* — действительно патриоты России, но той России, которая стояла на коленях, слушалась господина из Вашингтона и поставляла бесплатные ресурсы в Европу. Той России, в которой олигархи грабят народ, а потом платят баснословные деньги этой паре за корпоративы. Той России, где можно воровать и выводить деньги в офшоры.
Да, действительно в этом плане Алла Пугачева — некий консерватор-патриот России-колонии, ей та колониальная Россия дала все. Ее самые золотые годы пришлись на то время, когда на улицах страны окурки в банках продавали, да с голоду мерли. А сейчас же олигархи под санкциями, видимо, корпоративов стало маловато», — недоумевает Прохор Шаляпин.
«Когда Россия стояла на коленях, Европа держала двери открытыми, вывозя природные богатства и давая через них проход в дорогие магазины и рестораны нашей элитке. Так сказать, свободно посещать метрополию и наслаждаться ее награбленными благами.
Но тут Россия начала отстаивать свои национальные интересы, по-пугачевски это называется «иллюзорные цели». Европа возмутилась и начала давить на ту самую элитку. И когда примитивную элитку лишали удобств, то сказали ей, что в этом виновата Россия. Отсюда мы и можем видеть все стенания артистов и обвинения Путина в неправильности действий. Мол, жили же хорошо, зачем что-то менять?
Их просто кое-чего лишили, поэтому эти меркантильные паразиты начали жаловаться, не видя разницы, что эти «иллюзорные цели» ничем не отличаются от целей 1812-го и 1941–45 годов.
А по поводу внесения Аллы Борисовны в список иноагентов, то внесут обязательно, так как она говорит много лишнего.
Россия уже другая страна — не та, что была при Пугачевой. Она начала наконец-то отстаивать свои «иллюзорные цели».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.