«Иноагентам нужно через Госуслуги регистрироваться»: Прохор Шаляпин обратился к Алле Пугачевой

Общественность продолжает дискутировать о поступке Аллы Пугачевой, попросившей включить ее в ряды иностранных агентов. Напомним, таким образом Примадонна выразила свою солидарность с мужем. В минувшие выходные решением Минюста Максим Галкин* пополнил ряды иноагентов.

Реакция Аллы Борисовны не заставила себя долго ждать. Артистка разместила в соцсетях пост, где не только упомянула о супруге, но и впервые высказалась об актуальной повестке.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющую жизнь наших граждан», — написала певица.

Когда мы попросили прокомментировать поступок Аллы Борисовны Прохора Шаляпина, специально для Teleprogramma.pro певец подготовил целую речь. Приводим ее практически без изменений.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Прохор Шаляпин: «Алла Пугачева говорит много лишнего»

«После того как мужа Аллы Пугачевой признали иноагентом, она, как шутят телеграм- каналы, сначала сказала, что найдет моложе, но потом, вспомнив, что родилась при Сталине, высказала солидарность с Максимом и попросила, чтоб ее тоже внесли в список иностранных агентов.

Попросила, блин... Передайте ей, что иноагентам нужно через Госуслуги регистрироваться.