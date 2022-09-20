Кушанашвили назвал себя иноагентом, встав на защиту Галкина*

Известный телеведущий Отар Кушанашвили встал на защиту Максима Галкина*, которого Минюст РФ включил в список физлиц-иноагентов. Журналист назвал юмориста своим другом.
«Я тоже тогда иноагент, я же из Грузии! — заявил он в программе «Каково?!».
Кушанашвили также подчеркнул, что он никогда не отречется от Галкина*.
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«Я знаю, что он любит свою страну», — добавил журналист.
*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов