«Вернуться в объятия друг друга»: Пугачевой посоветовали приласкать истосковавшегося Галкина* после дней мытарств

Алла Пугачева как и обещала, вернулась в Москву к началу учебного года. Дети Примадонны — двойняшки Гарри и Лиза — пошли в третий класс. Они учатся в элитной подмосковной гимназии. Вернувшись на родину, певица заняла замок в деревне Грязь, который принадлежит шоумену Максиму Галкину*.
А сам юморист пока остается за границей, ссылаясь на концерты и плотный гастрольный график. Пока не понятно, когда Алла Борисовна сможет воссоединиться с мужем.
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Однако Примадонне посоветовали приласкать истосковавшегося по домашнему очагу в мытарствах Максима Галкина*. Так, певицу поддержала юмористка Елена Воробей.
«Скорейшей возможности вернуться в родной дом, в объятия друг друга!» — подметила комедиантка.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.