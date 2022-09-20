«Вернуться в объятия друг друга»: Пугачевой посоветовали приласкать истосковавшегося Галкина* после дней мытарств

Алла Пугачева как и обещала, вернулась в Москву к началу учебного года. Дети Примадонны — двойняшки Гарри и Лиза — пошли в третий класс. Они учатся в элитной подмосковной гимназии. Вернувшись на родину, певица заняла замок в деревне Грязь, который принадлежит шоумену Максиму Галкину*.

А сам юморист пока остается за границей, ссылаясь на концерты и плотный гастрольный график. Пока не понятно, когда Алла Борисовна сможет воссоединиться с мужем.

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