Бузова набросилась на Краймбрери и другие сюрпризы премии «Прорыв года»

Предполагается, что телеведущая обратилась к Мари Краймбрери, которую подозревают в романе с Давой.

В Москве прошло вручение премии журнала Moda Topical «Прорыв года». Гостями события стали Филипп Киркоров, Юлия Савичева, Оксана Федорова, рэпер ST c супругой Ассоль Васильевой и многие другие звезды. Не обошлось и без шекспировских страстей. Так, Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций, увидев в зале предполагаемую возлюбленную ее бывшего бойфренда Давида Манукяна.

Ольга Бузова: «Это в тренде – не изменять»

К слову, Ольга как всегда стремилась оказаться в центре внимания. И похоже, цвет ее настроения был синим. Телеведущая и певица надела синее платье на одной бретели, такого же цвета пиджак и синие туфли. Волосы же она собрала в пучок с косичкой, куда была вплетена синяя ленточка.

Свое общение с журналистами Ольга начала с комплиментов в адрес организатора мероприятия – ведущей и модели Оксаны Федоровой. Так, Бузова рассказала, что Оксана одна из первых выделила ее как творческую личность.

«Я знаю, как это нелегко – организовывать. Для человека, который организовывает такие мероприятия, важен каждый гость, каждый герой», — не скупилась на похвалы Ольга.

Кстати, сама устроительница премии Оксана Федорова выбрала для выхода в свет элегантный бледно-розовый костюм.

В итоге Ольге Бузовой была вручена статуэтка «Королева трендов». Выйдя на сцену, телеведущая произнесла странную речь, в которой многие увидели явные намеки на личную историю.

«Я хочу сказать, что это в тренде — дружить. Это в тренде — не изменять. Это в тренде — не изменять своим женам. Это в тренде — не быть крысой и не встречаться с бывшими своих молодых людей. Быть крысой — это стремно. Быть шлюхой — это позор. Я за самые настоящие тренды. За любовь, за ценности, за семью, —сказала, как отрезала Ольга.

В этот момент в зале находилась певица Мари Краймбрери. Многие подозревают, что она встречается с бывшим возлюбленным Ольги – певцом и блогером Давидом Манукяном (Давой). И эта эмоциональная речь была адресована именно ей. Кстати, Мари была признана певицей года.

В каких нарядах звезды появились на премии

Ну а в целом премия прошла без эксцессов. Звезды как всегда стремились на других посмотреть и себя показать, выгулять свои наряды. Например, Филипп Киркоров пришел в спортивных брюках, короткой куртке и кофте от Versace с фирменным логотипом бренда на груди. Филипп взял награду за «Лучшее концертное шоу».

Юлия Савичева появилась на премии в элегантном белом костюме. Она одержала победу в номинации «Премьера года». Настоящим модником можно назвать телеведущего Вячеслава Макарова, выбравшего беспроигрышное сочетание желтого и черного.

Очень нежно и женственно в бирюзовом платье выглядела жена рэпера ST – телеведущая Ассоль Васильева. А сам певец стал рэп-исполнителем года.

Певица Ольга Серябкина завоевала награду в номинации «Песня года», Олеся Судзиловская была признана актрисой года, Николай Басков – лучшим певцом.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали победителями в номинации «Лучшая дуэтная песня», а Зара одержала победу в категории «Клип года».

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