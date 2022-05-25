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Бузова набросилась на Краймбрери и другие сюрпризы премии «Прорыв года»

Предполагается, что телеведущая обратилась к Мари Краймбрери, которую подозревают в романе с Давой.

Бузова набросилась на Краймбрери и другие сюрпризы премии «Прорыв года»
Ольга Бузова на вручении премии «Прорыв года». Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Москве прошло вручение премии журнала Moda Topical «Прорыв года». Гостями события стали Филипп Киркоров, Юлия Савичева, Оксана Федорова, рэпер ST c супругой Ассоль Васильевой и многие другие звезды. Не обошлось и без шекспировских страстей. Так, Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций, увидев в зале предполагаемую возлюбленную ее бывшего бойфренда Давида Манукяна.

Ольга Бузова на премии «Прорыв года». Фото предоставлено организаторами мероприятия
Ольга Бузова на премии «Прорыв года». Фото предоставлено организаторами мероприятия

Ольга Бузова: «Это в тренде – не изменять»

К слову, Ольга как всегда стремилась оказаться в центре внимания. И похоже, цвет ее настроения был синим. Телеведущая и певица надела синее платье на одной бретели, такого же цвета пиджак и синие туфли. Волосы же она собрала в пучок с косичкой, куда была вплетена синяя ленточка.

Свое общение с журналистами Ольга начала с комплиментов в адрес организатора мероприятия – ведущей и модели Оксаны Федоровой. Так, Бузова рассказала, что Оксана одна из первых выделила ее как творческую личность.

«Я знаю, как это нелегко – организовывать. Для человека, который организовывает такие мероприятия, важен каждый гость, каждый герой», —  не скупилась на похвалы Ольга.

Оксана Федорова на премии «Прорыв года».
Оксана Федорова на премии «Прорыв года». Фото предоставлено организаторами мероприятия

Кстати, сама устроительница премии Оксана Федорова выбрала для выхода в свет элегантный бледно-розовый костюм.

В итоге Ольге Бузовой была вручена статуэтка «Королева трендов». Выйдя на сцену, телеведущая произнесла странную речь, в которой многие увидели явные намеки на личную историю.

«Я хочу сказать, что это в тренде — дружить. Это в тренде — не изменять. Это в тренде — не изменять своим женам. Это в тренде — не быть крысой и не встречаться с бывшими своих молодых людей. Быть крысой — это стремно. Быть шлюхой — это позор. Я за самые настоящие тренды. За любовь, за ценности, за семью, —сказала, как отрезала Ольга.

В этот момент в зале находилась певица Мари Краймбрери. Многие подозревают, что она встречается с бывшим возлюбленным Ольги – певцом и блогером Давидом Манукяном (Давой). И эта эмоциональная речь была адресована именно ей. Кстати, Мари была признана певицей года.

Филипп Киркоров на вручении премии «Прорыв года».
Филипп Киркоров на вручении премии «Прорыв года». Фото предоставлено организаторами мероприятия

В каких нарядах звезды появились на премии

Ну а в целом премия прошла без эксцессов. Звезды как всегда стремились на других посмотреть и себя показать, выгулять свои наряды. Например, Филипп Киркоров пришел в спортивных брюках, короткой куртке и кофте от Versace с фирменным логотипом бренда на груди. Филипп взял награду за «Лучшее концертное шоу».

Юлия Савичева на вручении премии «Прорыв года».
Юлия Савичева на вручении премии «Прорыв года». Фото предоставлено организаторами мероприятия

Юлия Савичева появилась на премии в элегантном белом костюме. Она одержала победу в номинации «Премьера года». Настоящим модником можно назвать телеведущего Вячеслава Макарова, выбравшего беспроигрышное сочетание желтого и черного.

Очень нежно и женственно в бирюзовом платье выглядела жена рэпера ST – телеведущая Ассоль Васильева. А сам певец стал рэп-исполнителем года.

Рэпер ST и его жена Ассоль на вручении премии «Прорыв года».
Рэпер ST и его жена Ассоль на вручении премии «Прорыв года». Фото предоставлено организаторами мероприятия

Певица Ольга Серябкина завоевала награду в номинации «Песня года», Олеся Судзиловская была признана актрисой года, Николай Басков – лучшим певцом.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали победителями в номинации «Лучшая дуэтная песня», а Зара одержала победу в категории «Клип года».

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«Прорыв года»Мари КраймбрериОксана ФедороваОльга БузоваСкандалФилипп Киркоров