«Делала на заказ»: Бузова рассказала, что подарила Киркорову на день рождения

В апреле король российской эстрады Филипп Киркоров отметил 55-летие. Артист, как обычно, собрал весь бомонд на свой праздник. Конечно, не обошлось без Ольги Бузовой. Бывшая ведущая «Дома-2» рассказала нашим журналистам, какой подарок сделала на юбилей музыканта.

«Я подарила Филиппу шляпу, которая инкрустирована стразами. Я ее делала на заказ — специально для моего короля. Кажется, Филипп был в восторге от такого презента», — заявила Бузова Teleprogramma.pro.

Певица также призналась, что обожает трек Киркорова «Дива». По ее словам, там все слова — про нее.

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