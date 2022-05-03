«Совсем не хочется страдать»: Савичева взяла курс на песни о счастливой любви

Артистка ответила на вопрос, как рождаются ее треки.

Юлию Савичеву спросили, как рождаются ее песни. 35-летняя выпускница «Фабрики звезд» ответила, что важную роль в этом процессе играют качества, которые выделяют ее среди всех остальных артистов.

«Это трогательность, искренность, проста… — рассказала певица в Telegram. – Основываясь на этом, люди присылают свои «демки». Муж пишет мне песни, основываясь, понятное дело, на моем характере, на том, что мы с ним прошли и проходим… Он, как никто, знает меня и поэтому пишет такие песни, как, например, в альбоме «Личное».

Савичева высказалась, что пока не знает, когда выпустит следующий альбом (предыдущий вышел в 2020 году), но поделилась, какие песни хочется исполнять в 2022 году.

«Сейчас мне хочется петь одухотворенные такие, поддерживающие песни о счастливой любви, о том, что все будет хорошо… Мне совсем не хочется страдать», — поделилась Юлия.

Напомним, певица замужем за музыкантом и композитором Александром Аршиновым, который пишет песни для своей жены, начиная с ее альбома «Магнит» 2006 года.

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