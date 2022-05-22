Да ладно! После Тарасова и Давы? Выяснилось, кто позвал Бузову замуж в Сочи

Ольгу Бузову поклонники поздравляют – накануне в Сочи звезде публично признался в любви красивый высокий блондин, выйдя на сцену после ее выступления и встав на одно колено. Раскрыв коробочку, он подарил звезде заветное колечко, певица была растрогана и рада.

Ювелирку звезда не приняла, но проследовала с блондином за кулисы. Как пишет КП, публика быстро вычислила, что за незнакомец позвал замуж Бузову. Им оказался продюсер из Сочи, который хвастается в соцсетях, что раскручивал проект в 1 млн рублей.

Но интересно не это, а то, что парень вовсе несвободен. Его девушка тоже работает в Краснодарском крае, организовывая на курортах фитнес-туры. Фолловеры подозревают, что именно Ольга Бузова организовала это «предложение» для пиара своего Telegram, ведь она сама слила туда видео с предложением руки и сердца.

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