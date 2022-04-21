В темных очках, чтобы не узнали? Как 73-летняя Пугачева выглядит в Израиле

Алла Пугачева второй месяц живет в Израиле с семьей. При этом в прессе навязчиво писали о том, что жена шоумена Максима Галкина заскучала за границей, где у нее не так много друзей. Певица свободно владеет только русским, так что общаться с иностранцами ей не удается. Тогда как юморист говорит на французском, этот язык учат и двойняшки Гарри и Лиза.

Пугачева в Израиле своим привычкам не изменяет. Собрав друзей в ресторане на Вербное воскресенье, Алла Борисовна покрасовалась на застолье в темных имиджевых очках — любимом аксессуаре. В одном из интервью Примадонна призналась, что ее всегда удивляло, как народ реагирует на ее появление на публике. Алла подметила, что если раньше прохожие могли и похихикать, рассматривая ее с ног до головы, то теперь все пытаются исподтишка сфотографировать на камеру смартфона. Поэтому для того, чтобы ее не узнали певица, стала надевать очки. Видимо, эта привычка сохранилась и за границей. Хотя в Израиле нет такой навязчивой публики. Там Аллу Борисовну мало кто может узнать.

За границей Примадонна может вести более свободный образ жизни, к примеру, спокойно ужинать с семьей в ресторане. На родине Аллу скорее всего тут же бы обступила толпа поклонников. На отдыхе певица все так же не расстается с темными очками. Будучи любительницей темным оттенков в одежде, в теплую погоду артистка облачилась в белоснежную сорочку оверсайз. Изюминкой образа стал кудрявый парик с начесом на макушке. Отмечая Вербное воскресенье, певица дала понять, что чувствует себя просто восхитительно.

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