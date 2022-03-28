«Перешептывались, потом ржали! Теперь мода снимать»: Пугачева — о реакции народа на нее

Примадонну удивляет то, как порой ведут себя простые люди с улицы.

Алла Пугачева привыкла быть на виду. В детстве и юности певица отличалась скромным характером. Поэтому каждый выход на сцену был для артистки своего рода испытанием и вызовом. Перед публикой ей приходилось демонстрировать уверенность и раскованность.

А в беседе для YouTube-проекта Олега Меньшикова Примадонна как-то вскользь упомянула о том, что ее всегда удивляла странная реакция народа на ее появление в тех или иных местах. Простые люди с улицы не могли сдержать своих эмоций, увидев именитую артистку. От перешептывания и смешков со временем дошло до того, что прохожие стали исподтишка фотографировать певицу, не беря в расчет то, нравится это ей или нет. Поэтому Алла выступала против идеи шоумена Максима Галкина показывать двойняшек Гарри и Лизу в соцсети.

«Люди очень странно на меня реагируют. Раньше перешептывались, потом ржали. Постоянно было такое: куда-то иду, они меня видят и ржут. А теперь мода снимать. Постоянно, куда не пойду, везде снимают», — сетовала Пугачева в беседе с Олегом Меньшиковым.

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