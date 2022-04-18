Хюррем стала фавориткой с подачи Валиде? Как на самом деле мать султана Сулеймана относилась к славянской рабыне

Есть мнение, что Валиде султан сама воспитала будущую хасеки, сделав из нее достойную османской империи фаворитку.

Если судить по потому, что показывали в турецком сериале «Великолепный век», то можно сделать вывод, что Валиде султан всего-навсего ревновала сына-падишаха к славянской рабыне, полностью завладевшей его сердцем и разумом. Мать султана Сулеймана понимала, что теряет свое влияние на сына, а это допустить она просто не могла.

Отсюда и все слова Валиде о том, что любовь в гареме — вещь запретная. Тем более, что Сулейман то и дело нарушал вековые традиции и устои. Сначала он провел обряд никаха с Хюррем, женившись на ней. А потом и вовсе выдумал для нее титул хасеки, возвысив над другими наложницами в гареме, и поставив в один ряд с Валиде по могуществу и власти.

В сериале Хюррем султан как могла пыталась завоевать симпатию свекрови-Валиде. Вот только мать султана Сулеймана была на стороне обиженной Махидевран султан и ее сына-шехзаде Мустафы.

Но так ли это было на самом деле. Есть мнение, что Валиде вовсе не питала ненависти к Хюррем султан. И даже наоборот, сама выбрала славянскую рабыню в качестве будущей фаворитки своего сына. Так, к примеру, посол Фердинанда Первого упоминал, что Хюррем воспитала как раз мать султана Сулеймана. То есть, она следила за тем, чтобы их простой славянской девушки взрастили фаворитку достойную османской империи. Дождавшись благоприятного случая, мать султана Сулеймана отправила к нему на хальвет рыжеволосую красавицу, вмиг покорившую своим веселым нравом повелителя.

Так что, если верить сторонним источникам, Валиде султан очень даже симпатизировала будущей невестке. К тому же, сама мать султана Сулеймана была дочерью крымского хана Менгли Гирея. Она сразу прониклась расположением к славянской фаворитке сына. И соперницы в ней не видела.

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