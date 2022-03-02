Для гарема было не слыхано! Что султан Сулейман сделал для Хюррем, нарушив все устои

Падишах буквально боготворил славянскую красавицу, ставшую его фавориткой. А вот потомки Хюррем султан своих дочерей именем влиятельной госпожи не называли.

Султан Сулейман для своего времени был неоднозначной яркой личностью. Он увлекался искусством, ювелирным делом, поэзией — сам писал стихи. О его завоеваниях и расширении границ государства, политике и отношении к подданным можно говорить часами. Султан был реформатором, точным стратегом, который большую часть жизни провел в военных походах.

Ну а главные битвы его любимых женщин проходили в гареме стамбульского дворца. С появлением славянкой рабыни Роксоланы, все фаворитки падишаха и даже его мать Валиде султан потеряли покой. И причиной тому было то, что султан Сулейман наперекор всем османским традициям шел на уступки ради одной только улыбки своей госпожи.

Образ Хюррем султан в турецком сериале «Великолепный век» воплотила Мерьем Узерли, а султана Сулеймана сыграл Халит Эргенч. Актеры так правдоподобно изображали страсть и влюбленность, что даже жена Халита — Бергюзар Корель со слезами наблюдала за тем, как Эргенч целует и обнимает Мерьем.

Ну а если обратиться к историкам, то станет ясно, что султан Сулейман был готов перевернуть весь дворец, чтобы осчастливить свою госпожу. Кстати, имя Хюррем означает Улыбку и радость дарящая. Во-первых, падишах нарушил все гаремные устои уже тем, что даровал славянской фаворитке свободу, во дворец она пришла будучи рабыней.

Во-вторых, султан наделил Хюррем статусом, который был придуман специально для нее — хасеки. Этот титул возвышал султаншу среди других наложниц падишаха. Ну и в-третьих, султан Сулейман провел обряд никаха с Хюррем султан, чем буквально растоптал все правила. Получив все, что хотела, фаворитка падишаха стала самой влиятельной госпожой, уступавшей в своем величии разве что матери Сулеймана — Валиде султан. Для гарема это было не слыхано.

Кстати, потомки султана Сулеймана не давали своим дочерям имя в честь величественной Хюррем султан. Считалась, что ее судьба была не самой счастливой. Все-таки султанша испытала много горя, потеряв всех своих сыновей, кроме шехзаде Селима, который после смерти султана Сулеймана, занял османский престол.

больше по теме Почему потомки султана Сулеймана не называли своих дочерей именем Хюррем Эта султанша вошла в историю османской империи, как одна из самых влиятельных женщин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!