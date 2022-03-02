Для гарема было не слыхано! Что султан Сулейман сделал для Хюррем, нарушив все устои

Султан Сулейман для своего времени был неоднозначной яркой личностью. Он увлекался искусством, ювелирным делом, поэзией — сам писал стихи. О его завоеваниях и расширении границ государства, политике и отношении к подданным можно говорить часами. Султан был реформатором, точным стратегом, который большую часть жизни провел в военных походах.
Ну а главные битвы его любимых женщин проходили в гареме стамбульского дворца. С появлением славянкой рабыни Роксоланы, все фаворитки падишаха и даже его мать Валиде султан потеряли покой. И причиной тому было то, что султан Сулейман наперекор всем османским традициям шел на уступки ради одной только улыбки своей госпожи.
Образ Хюррем султан в турецком сериале «Великолепный век» воплотила Мерьем Узерли, а султана Сулеймана сыграл Халит Эргенч. Актеры так правдоподобно изображали страсть и влюбленность, что даже жена Халита — Бергюзар Корель со слезами наблюдала за тем, как Эргенч целует и обнимает Мерьем.
Ну а если обратиться к историкам, то станет ясно, что султан Сулейман был готов перевернуть весь дворец, чтобы осчастливить свою госпожу. Кстати, имя Хюррем означает Улыбку и радость дарящая. Во-первых, падишах нарушил все гаремные устои уже тем, что даровал славянской фаворитке свободу, во дворец она пришла будучи рабыней.
Во-вторых, султан наделил Хюррем статусом, который был придуман специально для нее — хасеки. Этот титул возвышал султаншу среди других наложниц падишаха. Ну и в-третьих, султан Сулейман провел обряд никаха с Хюррем султан, чем буквально растоптал все правила. Получив все, что хотела, фаворитка падишаха стала самой влиятельной госпожой, уступавшей в своем величии разве что матери Сулеймана — Валиде султан. Для гарема это было не слыхано.
Кстати, потомки султана Сулеймана не давали своим дочерям имя в честь величественной Хюррем султан. Считалась, что ее судьба была не самой счастливой. Все-таки султанша испытала много горя, потеряв всех своих сыновей, кроме шехзаде Селима, который после смерти султана Сулеймана, занял османский престол.
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