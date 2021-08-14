Грозный, Борец за веру, Великолепный и Пьяница: какими прозвищами народ наградил турецких султанов

Султан Сулейман, Селим II, Мурад IV и их великий предок Осман Гази оставили свой след в истории. Многие помнят не только их деяния, но и то, как их прозвали в миру.

С выходом на экран таких сериалов, как: «Великолепный век», «Воскресший Эртугрул», «Основание Осман» и «Великолепный век» среди поклонников возрос интерес к истории султаната в Турции и возникновения этого мусульманского государства.

Такие имена, как султан Сулейман, шехзаде Селим и шехзаде Баязид, султан Ахмет I остаются на слуху благодаря экранизации исторических сведений. Сайт Teleprogramma.pro узнал, какими прозвищами народ наградил турецких падишахов.

Осман Гази — Борец за веру

Уже после выхода на экран сериала «Великолепный век» с Халитом Эргенчем и Мерьем Узерли в главных ролях, поклонники получили возможность познакомиться с предысторией. И самой значимой персоной в новой ленте стал Осман Гази — великий предок султана Сулеймана. Именно ему потомки обязаны становлением государства.

В сериале «Основание Осман», всей известной османской династии, главную роль сыграл Бурак Озчивит. Именно он предстал в образе Малкочоглу Бали-бея в «Великолепном веке». Вот такой интересный поворот. То Бурак играет хранителя покоев султана Сулеймана, то уже в новом проекте его славного предка — Османа Гази. В народе его прозвали Борец за веру.

Селим I — Грозный

Отец султана Сулеймана — Селим I получил прозвище Грозный. И не случайно. Если судить по тем моментам, которые были показаны в сериале «Великолепный век» падишах внушал страх не только народу, визирям и ближайшему окружению, но даже собственному сыну.

По легенде Селим I отправил в Манису к шехзаде отравленный кафтан. Эта история была также обыграна в сериале. От верной гибели Сулеймана спасла его Валиде. При этом сам шехзаде всегда относился к отцу с должным почтением. И даже став султаном после смерти Селима I, назвал в честь покойного падишаха своего сына.

Сулейман — Великолепный

История султана Сулеймана была показана в сериале «Великолепный век» со всех сторон. И это не удивительно. Большую часть своей жизни сын Селима I Грозного провел в походах. О его завоеваниях гремел не только Стамбул, но и вся Европа. Ну а поклонники с замиранием сердца следили за любовной линией в сериале. Главной фавориткой падишаха стала русская рабыня Роксолана, получившая имя Хюррем — Веселая нравом или улыбку и радость дарящая.

Она с легкостью избавилась от всех соперниц и от главной проблемы в гареме — Махидевран султан. И по слухам, именно хасеки Хюррем султан своим влиянием на падишаха добилась казни шехзаде Мустафы. Вот только стать Валиде ей не удалось. Хюррем султан скончалась раньше повелителя. Тот был поистине безутешен. За свои завоевания, любовь к ювелирному искусству, поэзии и благочестие султана Сулеймана в народе называли Великолепным.

Селим II — Пьяница

После смерти султана Сулеймана Великолепного престол османской династии занял сын хасеки Хюррем султан — Селим II. В народе молодого падишаха прозвали Пьяницей. По некоторым источником, его также называли Блондином за светлые волосы. Внешне сын Хюррем султан был копией своей Валиде. Вот только такими же завоеваниями, как его славный отец, султан не прославился.

Все свободное время Селим II проводил в гареме и в целом вел разгульный образ жизни. К тому же, был неравнодушен к вину. Поговаривали, всему виной то, что в свою время Хюррем султан, как другие матери шехзаде, не поехала с ним в санджак, доверив молодого сына заботам наставников, главным образом лале. В итоге сын султана Сулеймана пристрастился к спиртному.

Мурад IV — Кровавый

С этим персонажем поклонники познакомились во втором сезоне сериала «Великолепный век. Империя Кесем». Сын султана Ахмеда I и хасеки Кесем султан по характеру был очень нетерпимым, любое своеволие могло вызвать в нем гнев. Из-за частых казней в народе султана прозвали Кровавым.

Падишах не мог наладить отношения и со своей Валиде. Кесем султан будучи регентом династии после смерти Ахмеда I взяла всю власть в свои руки. Когда же права на трон заявил ее возмужавший сын Мурад II, Валиде сделала все, чтобы сохранить свое влияние на совет дивана. В итоге это привело к столкновению двух сильных личностей.

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