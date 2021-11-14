Мерзибе хатун, а вовсе не Хюррем? Кто она, последняя любовь султана Сулеймана

Некоторые историки настаивают на том, что падишах уже в зрелом возрасте воспылал сильным чувством к 16-летней рабыни из Албании.

В последнем сезоне турецкого сериала «Великолепный век» сценаристы ввели еще один женский персонаж. В центре внимания зрителей появилась рабыня по имени Валерия, которая после хальвета с султаном Сулейман получила имя Назенин. По сценарию, девушка-служанка попала в гарем вместе с Сесилией Веньер-Баффо, представительницы богатейшей венецианской семьи. Она стала известна как Нурбану султан.

Позже Валерия, она же Назенин хатун, возвысилась среди других наложниц, родив дочь Разие от султана Сулеймана. Вот только дальнейшая участь девушки была безрадостной. Она пала жертвой интриг Хюррем султан, не потерпевшей наличие более молодой и привлекательной соперницы.

Примечательно, что именно Назенин хатун стала прототипом некой Мерзибе. 16-летняя девушка из Албании, по версии некоторых историков, считалась последней любовь султана Сулеймана. Попав на хальвет к повелителю, она так очаровала властелина, что стала его фавориткой. На тот момент Хюррем султан была уже слишком слаба и тяжело болела. Она скончалась в 1558 году, успев получить статус хасеки и законной жены султана Сулеймана. А вот титул Валиде, о котором Хюррем султан так грезила, ей не не достался. Она отошла в мир иной раньше, чем ее сын шехзаде Селим сел на османский престол.

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Кстати, на роль Назенин хатун продюсеры подобрали актрису с турецко-албанским происхождением. Алмеда Абази прекрасно справилась с ролью, представ в образе юной фаворитки повелителя. Девушка правдоподобно изображала показную скромностью перед султаном Сулейманом, стыдливо и боязненно смущалась при виде хасеки Хюррем султан и, при всем при этом, не была лишена коварства, завистливости и расчета. Вот только спастись от могущественной Хюррем султан юная Назенин не смогла.

Как утверждают историки, именно Мерзибе хатун, ставшая последней фавориткой султана Сулеймана, сопровождала повелителя в его поездках по санджакам, когда тот навещал своих шехзаде. После кончины Мерзибе повелитель был поистине безутешен. А со смертью хасеки Хюррем султан властелин и вовсе погрузился в глубокий траур, как и все обитатели дворца, пишет «Комсомольская правда».

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